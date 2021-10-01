Депутат Бахарев: о строительстве на ЮБК, новых законопроектах и инвестициях в Крым



Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев после выборов-2021, благодаря поддержке крымчан, смог сохранить мандат и был переизбран в новый созыв. Он выдвигался по Керченскому округу №20, как и в прошлый раз в 2016 году. В Госдуме политик занимает должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку.

За время работы депутатом Государственной думы VII созыва Бахарев выступил соавтором порядка 20 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Некоторые из них ФАН обсудил в интервью.

― Константин Михайлович, после переизбрания в Госдуму останетесь ли вы на прежнем посту или же есть идеи перехода в другой комитет?

― Это во многом зависит от того, какие комитеты будут сформированы в новом созыве Госдумы. Напомню, что в седьмом созыве менялись не только руководители думских комитетов, но и перечень курируемых ими вопросов. Например, избирательное законодательство перешло от комитета по законодательству в комитет по контролю и регламенту. Исходя из этого, и буду определяться.

Федеральное агентство новостей /

― Над какими проектами законов или инициативами вы работаете в настоящее время?

― На сегодня в моем законотворческом портфеле несколько проектов, над которыми начинал работать еще в прошлом созыве. Один из них ― проект Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город-герой», который подготовлен по обращению совета ветеранов Керчи. Мало кто знает, что это почетное звание, присвоенное Керчи и ряду других городов еще в советский период, не имеет самостоятельного правового статуса в федеральном законодательстве.

Но задача состоит не только в том, чтобы восполнить законодательный пробел. Сегодня звание города-героя не дает никаких преференций, хотя, по моему мнению, эти города вправе претендовать как минимум на дополнительное финансирование с целью сохранения и развития военно-исторического наследия, воинских мемориалов и памятных мест, связанных с их героическим прошлым. Они могли бы стать общенациональными центрами патриотического воспитания.

Ведь одно дело ― рассказывать о героических страницах нашей истории в школьном классе или студенческой аудитории, и совсем другое ― непосредственно на месте событий. Для этого нужно обеспечить сохранность уже существующих памятников и создавать новые объекты. Причем финансирование соответствующих проектов должно осуществляться не из муниципального или регионального бюджетов, а из федерального, поскольку речь идет о решении задачи общенационального масштаба. Именно поэтому считаю важным не только установить законом правовой статус городов-героев, но и подкрепить его ресурсной базой.

Я также подготовил законопроект, который распространяет на жителей Республики Крым и города федерального значения Севастополя действие Федерального закона от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», в части осуществления компенсационных выплат из федерального бюджета по вкладам на счетах Сбербанка СССР, а также в организациях государственного страхования и государственных ценных бумагах СССР и РСФСР. По этому вопросу за пять лет в мой адрес поступило большое число обращений от крымчан, требующих восстановления справедливости.

Пресс-служба правительства Севастополя /

― В соавторстве с рядом депутатов вами был подготовлен и позже утвержден законопроект, согласно которому была установлена возможность применения до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города Севастополя упрощенного порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений. Скажите, со времени вступления документа в силу есть уже видимые результаты, показали ли они свою эффективность?

― Дебюрократизация закупочных процедур на территории Крыма и Севастополя не только значительно сократила сроки их проведения, но также помогла обеспечить оперативное доведение бюджетных средств до исполнителей по государственным и муниципальным контрактам и их более эффективное освоение при реализации федеральных и региональных программ. Все это позволяет ускорить ввод в эксплуатацию новых объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.

Один из наглядных примеров ― сфера дорожного строительства. Постановлением Правительства РФ в конце августа Крыму был выделен дополнительный объем средств федерального бюджета в восемь миллиардов рублей на капитальный ремонт автодорог, который должен быть освоен до конца текущего года. Этого можно добиться только в условиях действия особого порядка определения поставщиков услуг по госконтрактам, который предусмотрен нашим законом.

/ Служба автомобильных дорог Республики Крым

― Насколько серьезный сегодня есть потенциал у Крыма для инвесторов и в каких сферах это проявляется больше всего? На что в первую очередь ориентируются инвесторы, заходя в Крым? Какие преференции они получают, что дает им больший стимул?

― С 2015 года на территории полуострова функционирует свободная экономическая зона, которая в значительной мере обеспечивает инвестиционную привлекательность региона. За шесть лет в ней зарегистрировано около двух тысяч резидентов, которые пользуются налоговыми, таможенными и прочими льготами.

Общий объем инвестиций уже превысил 130 миллиардов рублей, созданы тысячи рабочих мест. Но есть и сдерживающие факторы для потенциальных инвесторов, в частности, санкционный режим в отношении Крыма, который введен после его воссоединения с Россией. Для того, чтобы снизить влияние этого фактора, мы вместе с коллегами из Министерства экономического развития РФ подготовили законопроект о создании на полуострове особых административных районов в дополнение к действующей свободной экономической зоне.

Их участниками могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе и не имеющие филиалов и представительств за пределами Крыма, которые будут вести бизнес исключительно на территории полуострова. Их инвестиционные проекты должны предусматривать вложение не менее 150 миллионов рублей в развитие инфраструктуры региона. При этих условиях им гарантируется конфиденциальность вложений, включая закрытие информации, размещенной в государственных реестрах. Это позволит минимизировать санкционные риски.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

― Что, кроме направления туризма, может для Крыма стать бюджетообразующей отраслью, на что стоит, возможно, сделать упор региональным властям и обратить внимание инвесторам?

― Наряду с туризмом, бюджетообразующей отраслью для Крыма может и должен стать агросектор. Сегодня он переживает период перепрофилирования, что связано с дефицитом водных ресурсов. В его структуре снижается доля влагозависимых культур в пользу засухоустойчивых. Реорганизация сельхозпроизводства позволила минимизировать потери от перекрытия Северо-Крымского канала и адаптироваться к новым условиям. Позитивную роль играет и ежегодный рост государственной поддержки аграриев, благодаря которой активно развивается садоводство, виноградарство и другие направления. Эта поддержка стимулирует и частные инвестиции в агросектор, объем которых неуклонно растет.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

― С момента воссоединения Крыма с Россией на полуострове началась активная работа по строительству новых жилых объектов для обеспечения жильем как местных жителей, так и тысяч россиян, переезжающих в Крым. Не случится ли так, что в какой-то момент полуостров уже будет настолько застроен, что придется ограничивать ведение строительства? Допустим, на ЮБК сегодня при разработке генплана не планируют выделять новые земли для строительства жилых комплексов, а только для гостиниц и санаториев.

― Спрос на недвижимость в Крыму по-прежнему превышает предложение. Во многом это объясняется миграционным потоком на полуостров, который не снижается, а, наоборот, растет по мере того, как уровень развития местной инфраструктуры в результате вливания государством масштабных инвестиций приближается к материковому.

Вместе с тем в последнее время эксперты рынка недвижимости отмечают новую тенденцию: если раньше наибольшим спросом у покупателей пользовалось жилье в непосредственной близости от моря, то сегодня многие из них предпочитают городам Южнобережья небольшие населенные пункты с благоприятной экологией вдали от проторенных туристических маршрутов. Думаю, свою роль здесь сыграла и пандемия коронавируса, которая усилила миграцию из городов в сельскую местность. Сегодня все больше горожан хотят быть ближе к природе, питаться натуральными продуктами, дышать чистым воздухом. Если эта тенденция сохранится, можно будет обойтись без введения дополнительных ограничений на застройку.

Пресс-служба Минжилполитики Республики Крым /

― Недавно глава Крыма Сергей Аксенов озвучил идею о создании нового города на западе республики. Как вы оцениваете такую идею и ее перспективность? Поможет ли это частично решить вопрос с жильем для местных жителей, как повлияет на развитие туризма в этой части полуострова?

― Создание нового курортного города в западном Крыму позволит, прежде всего, более равномерно распределить туристический поток на полуострове. Каждый год мы наблюдаем одну и ту же диспропорцию: более половины всех туристов устремляются на Южный берег Крыма, что создает там большие сложности для социальной и транспортной сфер, особенно в летний период. Между тем у западного побережья есть свои преимущества: целебный климат, уникальные грязевые курорты, природные достопримечательности и так далее. Если ко всему этому добавить современную туристическую инфраструктуру, туристы туда непременно поедут. Поэтому идея сама по себе перспективная, но важно с самого начала грамотно подойти к ее практической реализации.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

― В Крыму после 2014 года оказались брошены или заморожены десятки многоэтажных недостроев, которые возводились еще при Украине. Какие проблемы есть с тем, чтобы их, например, национализировать, выкупить или еще как-то подойти к решению проблемы, чтобы здания не оставались стоять призраками, а могли эксплуатироваться муниципальными и региональными властями?

― Чтобы решить проблему недостроенных объектов украинского периода, мной был подготовлен проект федерального закона, который продлевает до 1 января 2023 года особенности осуществления градостроительной деятельности на территории Крыма и Севастополя. Он был принят Госдумой в июне этого года и вступил в силу. Его реализация позволит завершить строительство капитальных объектов, которые начали возводить по разрешительным документам украинского периода и затем заморозили, в том числе многоквартирные дома. В одном только Севастополе таких домов ― несколько десятков, и за каждым есть конкретные люди, которые ждут своих квартир. Наш закон дал им надежду, что эта проблема в ближайшие годы будет решена.

ТАСС / Джапаридзе Михаил

― Крым сегодня, как и в 2014-м году, является дотационным регионом. Его собственные доходы покрывают лишь третью часть расходов, остальные две трети регион получает в виде дотаций из федерального центра. При этом важно понимать, что в расходной части бюджета зафиксированы особые потребности Крыма. Эти потребности заключаются в необходимости в сжатые сроки решить огромный груз проблем, которые достались крымчанам в наследство после распада СССР и на протяжении последующих двадцати трех лет лишь усугублялись ввиду отсутствия у региона собственных ресурсов для их преодоления.

Они охватывают все ключевые сферы жизнедеятельности и отрасли экономики. За последние семь лет при поддержке федерального центра многое сделано для снятия инфраструктурных ограничений, формирования условий для обеспечения устойчивого развития экономики. Главной целью этих преобразований является повышение благосостояния крымчан и доведение уровня их жизни до среднероссийского. Когда эта цель будет достигнута, можно будет говорить о создании предпосылок для экономической самодостаточности Крыма. Но даже сегодня, если сравнить 50 миллиардов собственных доходов республики и те примерно 15 миллиардов в рублях, которые мы имели в украинский период, становится ясно, как далеко мы продвинулись в этом направлении.

ФБА «Экономика сегодня» /

― Несмотря на то, что Крым является частью России уже более семи лет, на полуострове до сих пор не работают лидеры российского банковского рынка. Проблемы есть и с платежными системами типа «Киви», которые работают с крымчанами только частично. Как быть в этой ситуации, что можно сделать для граждан, так как людям иногда приходится ехать на материк, чтобы оформить там кредиты или ипотеку.

― Лидеры российского банковского рынка боятся работать в Крыму из-за санкционного режима. Но даже при их отсутствии по основным показателям банковской системы Крым уже сравнялся с остальной Россией, а по некоторым направлениям даже опережает ― например, по росту кредитования физических и юридических лиц. Во всяком случае, так было в доковидный период. Основным ее недостатком является слабая конкуренция. Решению этой проблемы будет способствовать активное внедрение цифровых технологий, таких как система быстрых платежей, что позволит крымчанам стать клиентами крупных российских банков удаленно. Сегодня наш комитет Госдумы по финансовому рынку активно работает над законодательным обеспечением цифровизации банковского рынка России. Это объективный процесс, который происходит на наших глазах, и крымчане в любом случае не останутся на его обочине.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

― Будучи фигурантом всех существующих санкционных списков еще с 2014 года, могу на своем примере сказать, что персональные санкции являются, скорее, инструментом запугивания, чем реального действия. Но подобные действия, на мой взгляд, в любом случае не должны оставаться без адекватного ответа. Одним из вариантов такого ответа стал принятый Госдумой закон о контрсанкциях. Документ нацелен на обеспечение безопасности российских граждан, защиту их прав, он предусматривает введение мер, связанных с предупреждением и пресечением противоправных действий зарубежных стран, направленных против России.

― У вас много задач и дел. Чем занимаетесь в свободное время? Как предпочитаете отдыхать от напряженной работы?

― Все свободное время стараюсь уделять своей семье ― жене, детям, родителям. Общение с ними ― лучший способ отдохнуть от напряженной работы.