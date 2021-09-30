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Ученые ищут причины массовой гибели птиц в Крыму
Происшествия
Ученые ищут причины массовой гибели птиц в Крыму
pixabay.com  /  Pexels

Симферопль, 30 сентября. Массовая гибель птиц зафиксирована на северо-западе Крыма. Специалисты принимают все меры для решения проблемы.

Тысячи тушек были обнаружены на озере Сиваш в районе Арабатской стрелки. Специалисты установили, что в регионе погибло до 7 тысяч черношейных поганок, порядка 300 уток-пеганок, до 300 морских голубков.

Кроме того, среди мертвых тушек обнаружены чайки-хохотуньи и чомги. Ученые не исключили, что причиной ЧП стали плохая экологическая обстановка, отравление химическими веществами или вирусная инфекция.

В настоящее время комитет по ветеринарии и Россельхознадзор принимают все необходимые меры, чтобы возможное инфекционное заболевание не распространилось на домашнюю птицу Ленинского района. Решается вопрос об утилизации птиц.

Массовая гибель уток произошла ранее в Ростове. Специалисты долго устанавливали причину ЧП и пришли к выводу, что виноваты водоросли.

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крым птицы сиваш
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