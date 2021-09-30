Депутат Госдумы Бахарев пояснил, почему спрос на жилье в Крыму превышает предложение

Депутат Государственной думы от Крыма Константин Бахарев рассказал ФАН, как сейчас обстоят дела на полуострове в строительной сфере, каков спрос на недвижимость и на какие районы республики россияне чаще обращают внимание при покупке жилья.

С момента воссоединения Крыма с Россией на полуострове началась активная работа по строительству новых жилых объектов для обеспечения квадратными метрами как местных жителей, так и тысяч россиян, переезжающих в Крым. В связи с этим возникает вопрос, не случится ли так, что в какой-то момент полуостров уже будет настолько застроен, что придется ограничивать ведение строительства?

По словам Константина Бахарева, спрос на недвижимость в Крыму сегодня по-прежнему превышает предложение. Во многом это объясняется миграционным потоком на полуостров, который не снижается, а, наоборот, растет по мере того, как уровень развития местной инфраструктуры в результате вливания государством масштабных инвестиций приближается к материковому.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Вместе с тем, в последнее время эксперты рынка недвижимости отмечают новую тенденцию: если раньше наибольшим спросом у покупателей пользовалось жилье в непосредственной близости от моря, то сегодня многие из них предпочитают городам Южнобережья небольшие населенные пункты с благоприятной экологией вдали от проторенных туристических маршрутов. Думаю, свою роль здесь сыграла и пандемия коронавируса, которая усилила миграцию из городов в сельскую местность. Сегодня все больше горожан хотят быть ближе к природе, питаться натуральными продуктами, дышать чистым воздухом. Если эта тенденция сохранится, можно будет обойтись без введения дополнительных ограничений на застройку», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее ФАН рассказывал, что московская фирма сейчас разрабатывает для Ялты генплан. В нем планируют предусмотреть временную приостановку выдачи разрешений на строительство ряда объектов на ЮБК.