Строительство тоннельного водовода Южного берега Крыма решит водный вопрос в Ялте

Ялтинский тоннельный водовод эксплуатируется уже более 50 лет и в настоящее время находится в аварийном состоянии. Поэтому недавно начались активные работы по его реконструкции. В частности, строители делают дублер уже существующего тоннеля.

Длина водовода составляет более семи километров, сам тоннель проложен через Ялтинский горный массив на глубине от 200 до 900 метров. Благодаря этому объекту воду получает не только Ялта, но и близлежащие поселки: от Гурзуфа до Фороса.

пресс-служба Минстроя РК /

Строительство и реконструкцию стали проводить из-за того, что водовод является единственным источником водоснабжения населенных пунктов на ЮБК, и если вдруг случится обвал некоторых неукрепленных участков тоннеля, то порядка 140 тысяч человек останется без воды.

«Мы идем параллельно с существующим тоннелем в сторону поселка Виноградное от водохранилища в Счастливом. Это позволит увеличить количество питьевой воды в Ялте. Тоннельная часть составляет 5,6 км. И еще 1,5 км — это существующий тоннель, который мы будем реконструировать. Уберем трещины, течи, проведем гидроизоляцию тоннеля, это позволит ввести его в эксплуатацию», — сказал руководитель проекта службы заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Николай Путилин.

После завершения работ вода по тоннелю будет самотеком транспортироваться из Счастливенского водохранилища на очистные сооружения в городе. Объект строится в рамках федеральной целевой программы, на что выделено более 8 миллиардов рублей. Завершить работы планируют в 2024 году.

Ранее крымский ученый Борис Калинин в разговоре с корреспондентом ФАН оценил нынешнюю ситуацию с наполняемостью водохранилищ полуострова, а также рассказал о возможных перспективах решения проблемы вододефицита в республике.