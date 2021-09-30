Крымчан шокировал шестиметровый забор, выросший у одного из особняков на ЮБК

Крымчане обнаружили возле одного из особняков на ЮБК огромный забор, ограждающий дом в Ливадии от глаз любопытных туристов, гуляющих по популярной Солнечной тропе.

Масштабная застройка Южного берега Крыма тянется со времен Украины и не прекращается до сих пор. Сейчас власти Ялты в новом генплане нацелены ограничить строительство, чтобы не потерять полностью уникальные ландшафты города. Однако те, кто успел получить часть земли еще в украинские времена, решили не терять времени и продолжать строиться, пока есть возможность.

«Это не граница Мексики и США, это, ребята, окрестности Ливадийского дворца. Видимо, новый арт-объект, для поднятия туристической привлекательности региона. Снято вчера. Вот так выглядит настоящее и будущее нашей Ялты. Янина Павленко, администрация Ялты, хотелось бы услышать ваши комментарии по поводу очередного чудовищного забора», — написала Екатерина Петухова в местной группе.

Prt Scr facebook.com / Екатерина Петухова

Судя по комментариям людей под постом, местные жители просто шокированы подобным поступком владельцев особняка. По мнению пользователей Сети, это откровенный позор — строить подобные заборы в таких прекрасных местах на ЮБК. Как рассказывают местные, этот дом появился здесь еще до 2014 года. На пост отреагировала и глава города Янина Павленко, написав, что подобное — недопустимо.

«Катюша, что тут сказать?! Отправляю мунконтроль», — написала Павленко.

Чуть позже администрация Ялты в комментарии под постом отметила, что после сообщения к этому дому были направлены сотрудники департамента муниципального контроля. В ходе проверки они выяснили, что на указанном участке велись строительные работы. Кроме того, оказалось, что владельцы нарушили закон, так как застройка велась в курортный сезон, а она в этот период запрещена.

«Собственник должен в течение двух дней привести забор к высоте два метра. Земельный участок находится в частной собственности, назначение — индивидуальное жилищное строительство, забор установлен в границах участка», — сообщили в администрации.

Тем не менее подобные заборы, ограждающие особняки даже вдоль Солнечной тропы, не редкость. С каждым годом на уникальных участках ЮБК появляются многоэтажные апартаменты и мини-отели.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Ранее ФАН сообщал, что для Ялты сегодня разрабатывается генплан, который поможет решить вечную проблему ЮБК с хаотичной застройкой, особенно на побережье.