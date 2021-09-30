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Полицейские задержали в аэропорту Симферополя странного мужчину с пеной у рта

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 12:21
Происшествия
Полицейские задержали в аэропорту Симферополя странного мужчину с пеной у рта
Prt Scr telegram.org  /  chp_simferopol

Симферополь, 30 сентября. В Сети появилось видео, как в аэропорту Симферополя сотрудники полиции пытаются задержать мужчину. Судя по кадрам, опубликованным Telegram-каналом «ЧП/Симферополь», человек ведет себя очень неадекватно, пытается вырваться. Во время задержания мужчина ругался нецензурной бранью, изо рта у него шла пена.

Предположительно, мужчина из Московской области, он возвращался из Феодосии или планировал ехать в том направлении. Правоохранители пытались его успокоить, но мужчина вырывался, пугал своим поведением окружающих. Как сообщили ФАН в правоохранительных органах, сейчас полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, накануне неизвестный мужчина вскарабкался по профильному настилу под крышу терминала на высоту 30 метров в аэропорту Внуково. Как оказалось, виновник инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

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