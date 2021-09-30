Что известно о создании нового аэропорта для гражданской авиации под Севастополем

В Крыму начался поиск подрядчика, который ровно за год сможет построить аэродромную инфраструктуру аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя. Речь идет о гражданском секторе. Максимальная сумма тендера составляет почти 1,2 млрд рублей, проект будет реализован в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года». ФАН выяснял подробности.

Проектная документация уже разработана и получила положительное заключение госэкспертизы Министерства обороны РФ. Данный аэропорт имеет богатую историю. А после реконструкции он будет эксплуатироваться как в гражданских, так и военных целях. По предварительным данным, аэропорт будет принимать вертолеты всех типов, а также бизнес-джеты и административные самолеты, а его пропускная способность составит 20 пассажиров в час.

Планируется построить здание площадью 500 кв. м с одним выходом на посадку. Терминал будет работать с 1 мая по 30 сентября и принимать в часы пик два рейса. Напомним, новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек запустили и успешно опробовали еще в 2018 году, после чего ВПП смогла принимать и большие самолеты.

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Интересно, что в командно-диспетчерском пункте аэродрома будут работать и гражданские специалисты управления воздушным движением, и специалисты Минобороны РФ: они будут находиться в разных частях здания, а все оборудование, как и в новом терминале международного аэропорта Симферополь, установят исключительно отечественного производства.

Сам аэропорт был построен еще в далеком 1941 году — на его базе во времена Великой Отечественной войны размещался авиационный полк истребителей. До 1980 года он использовался только в качестве военного, но после проведения дополнительных работ и расширения взлетно-посадочной полосы его стали применять и в гражданских целях. Туда прилетал первый президент СССР Михаил Горбачев, после чего отправлялся на государственную дачу в Форос.

В 2002 году аэропорт получил лицензию на международные перевозки, принимая пять лет подряд порядка 50 тыс. пассажиров в год. Но после 2007 года оборонное ведомство Украины решило не продлевать договор о совместном использовании Бельбека, и гражданский сектор был закрыт на три года.

Затем в 2010 году одна из украинских авиакомпаний получила разрешение на полеты из Севастополя в Москву, Киев и Днепропетровск, но самым большим спросом пользовались рейсы бизнес-авиации, а также регулярные рейсы из московского аэропорта Внуково. После проведенного референдума в Крыму в 2014 году Бельбек перешел под контроль Минобороны Российской Федерации и был включен в перечень объектов, предназначенных для гражданской авиации.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Из-за определенного покрытия взлетно-посадочная полоса до 2018 года не могла принимать большое количество рейсов, а также среднемагистральные самолеты, которые преодолевают расстояние от 2,5 до 6 тыс. км. По мнению экспертов, строительство нового аэропорта Бельбек положительно отразится на развитии гражданской авиации в Крыму.

Кстати, вполне возможно, что Бельбек как раз свяжет аэроэкспресс до Симферополя. Губернатор города-героя Михаил Развожаев в феврале 2021 года анонсировал строительство новой железнодорожной ветки, которая соединит город с аэропортом в Симферополе и самой столицей. Ожидается, что проектные работы начнутся уже в этом году, полностью проект планируется реализовать в течение трех лет.

Ранее ученый Виктор Тарасенко объяснил ФАН, почему в Крыму опасно развивать атомную энергетику. Он отметил, что из-за пограничного местоположения полуостров всегда был в центре военных разработок.