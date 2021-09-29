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Полицейский из Севастополя спас тонущую женщину и ее дочь

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 19:09
Общество
Полицейский из Севастополя спас тонущую женщину и ее дочь
39.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Севастополь, 29 сентября. Старший инспектор ГИБДД УФМВД Севастополя Борис Копин спас тонувшую в Черном море женщину и ее двухлетнюю дочь, сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Копин в свой выходной отдыхал с семьей на море. Он обратил внимание, что женщину захлестывает волнами, и она с головой уходит под воду. Рядом с ней в спасательном жилете плавала маленькая девочка, говорится в сообщении пресс-службы.

«Преодолевая сильные волны, он быстро подплыл к утопающей», — рассказали в МВД.

Правоохранитель оказал женщине первую помощь, ее двухлетняя дочь не пострадала. Это не первый случай, когда Копин совершил отважный поступок. В 2018 году он предотвратил аварию, на ходу остановив неуправляемый автобус с потерявшим сознание водителем.

Похожая история произошла в Саратовской области. Сотрудник МЧС вытащил из горящего автомобиля двух мужчин. Пострадавших доставили в больницу.

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