Полицейский из Севастополя спас тонущую женщину и ее дочь

Севастополь, 29 сентября. Старший инспектор ГИБДД УФМВД Севастополя Борис Копин спас тонувшую в Черном море женщину и ее двухлетнюю дочь, сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Копин в свой выходной отдыхал с семьей на море. Он обратил внимание, что женщину захлестывает волнами, и она с головой уходит под воду. Рядом с ней в спасательном жилете плавала маленькая девочка, говорится в сообщении пресс-службы.

«Преодолевая сильные волны, он быстро подплыл к утопающей», — рассказали в МВД.

Правоохранитель оказал женщине первую помощь, ее двухлетняя дочь не пострадала. Это не первый случай, когда Копин совершил отважный поступок. В 2018 году он предотвратил аварию, на ходу остановив неуправляемый автобус с потерявшим сознание водителем.

Похожая история произошла в Саратовской области. Сотрудник МЧС вытащил из горящего автомобиля двух мужчин. Пострадавших доставили в больницу.