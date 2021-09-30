Политолог Мезюхо рассказал, стоит ли ожидать новые отставки чиновников в Крыму

Крымский политолог Иван Мезюхо прокомментировал отставку министра здравоохранения РК Александра Остапенко, который занимал эту должность с октября 2020 года. Остапенко — шестой министр здравоохранения в республике с 2014 года.

Властями было принято решение назначить временно исполняющим обязанности главы ведомства Константина Скорупского — главврача Судакской городской больницы. Чтобы его утвердили в должности министра здравоохранения Крыма, его кандидатуру должен согласовать Минздрав РФ.

«На мой взгляд, отставка министра здравоохранения РК Александра Остапенко — не последняя в череде изменений в структуре правительства региона. Среди общественно-политического сообщества полуострова упорно ходят разговоры и о других отставках. В эпоху фейков и домыслов попробуй разбери — что правда, а что ложь. Придет время, все увидим и узнаем. В любом случае к отставкам чиновников в Республике Крым давно привыкли. Может быть я и ошибаюсь, но, как мне кажется, эта тема уже не вызывает особый интерес у крымчан», — заявил в своем Telegram-канале Мезюхо.

vk.com / Иван Мезюхо

После отставки и начала судебного разбирательства против бывшего вице-премьера, который курировал реализацию ФЦП и строительный сектор, Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова правительство республики решило упразднить эту должность и перераспределить ее обязанности между другими правительственными лицами. Недавно глава РК Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта Евгения Исакова, подчеркнув, что ротация кадров — естественный процесс.

Александр Остапенко до назначения министром здравоохранения в 2020 году возглавлял наркологический и противотуберкулезный диспансеры, Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии, Республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко. Константин Скорупский с 2016 года является главврачом Судакской горбольницы, депутатом горсовета и заслуженным врачом Крыма.

Ранее председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук рассказал ФАН, в каком случае глава Крыма Аксенов может пойти на третий срок.