Турист из Иордании поделился впечатлениями от поездки в Крым

Туристы из Иордании, которые приехали на несколько дней в Крым, рассказали, чем им понравился полуостров, а также сравнили местные пейзажи с теми, к которым они привыкли у себя дома.

В комментарии ФАН иорданец Аслан отметил, что он с друзьями уже второй раз путешествует по России, хотя именно в Крым приехал впервые. Посетить полуостров ему посоветовал друг из Израиля, который несколько лет назад учился в Санкт-Петербурге и во время летних каникул смог побывать на юге России.

По словам мужчины, со своими российскими друзьями и девушкой он приехал в Крым на машине и несколько дней они путешествовали по южному и западному побережью полуострова. Ему очень понравилась природа Крыма, особенно мыс Фиолент и мыс Тарханкут.

«В целом Крым мне больше напоминает Кипр, чем Иорданию, так как очень похожи растения, пляжи и горы. Хотя вот именно горы в Коктебеле очень напомнили виды нашего города Акаба. Очень похожие склоны. Вообще, очень в Крыму понравилось. Я о нем не знал, пока друг не рассказал, что есть такое место. Чебуреки в Новом Свете понравились», — рассказал мужчина.

Global Look Press / Artur Widak/ZUMAPRESS.com / Serguei Fomine

Девушка Аслана Эмина отметила, что ей понравилось теплое море у Тарханкута.

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