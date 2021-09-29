Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 17:16
17:13
Политика
Только на «мове»: Киев введет новые санкции против украинских оппозиционных телеканалов
17:12
Наука
Реставраторы музея Опера-дель-Дуомо восстановили одну из известных скульптур Микеланджело
17:09
Происшествия
Суд оставил под арестом сбившую насмерть двух детей москвичку
17:08
Общество
Безработная из Самары организовала масштабное подпольное производство сигарет
17:04
Весь мир
Задержанные в Хартуме террористы ИГ оказались выходцами из Ирака и Йемена
17:03
Политика
Пиррова победа: Памфилова недовольна итогами выборов в Санкт-Петербурге
17:01
Происшествия
Житель Кубани расправился с двумя пенсионерами и сжег их дом
16:55
Общество
Актер из популярных российских сериалов Глушков скончался в 56 лет
16:54
Политика
Сергей Аксенов принял отставку главы минздрава Крыма
16:53
Общество
В МВД заявили о незначительном количестве нелегальных мигрантов в России
Все новости

Директор сафари-парка в Крыму прокомментировал инцидент с нападением тигра на ребенка
Происшествия
Директор сафари-парка в Крыму прокомментировал инцидент с нападением тигра на ребенка
pixabay.com  / 

Директор сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков прокомментировал ситуацию, которая недавно произошла с годовалым ребенком, — во время кормления тигра хищное животное откусило мальчику палец.

По его словам, руководство парка считает, что инцидент произошел исключительно из-за грубого несоблюдения мер личной безопасности. Прежде всего — сопровождающими взрослыми, поскольку несовершеннолетние не несут за себя ответственности. Это общедоступная информация, которая распространена везде на территории «Тайгана», в том числе в правилах его посещения, путеводителе по парку, а также на предупреждающих табличках, напомнил он.

«До вчерашнего дня, 28 сентября, руководство парка и его сотрудники знали о случившемся, но не знали, около какого вольера и с каким животным произошло ЧП. Вчера в результате проверочных действий с сотрудниками правоохранительных органов, когда прибыл на территорию парка отец девушки, которая держала малыша, смогли определить вольер, где произошло данное событие. Имеется заключение экспертов на этот вольер о полном соответствии ГОСТ и нормам», — подчеркнул Зубков.

Директор «Тайгана» Зубков прокомментировал инцидент с нападением тигра на ребенка
Pr Scr youtube.com  /  Татьяна Алексагина

Он добавил, что руководство «Тайгана» сотрудничает со следствием, предоставляя все необходимое для дела, в том числе документы. Ведется полномасштабная проверка СК РФ и профильными службами, которые контролируют сафари-парк.

«У этого случая есть свидетели — это другие посетители, гуляющие в субботу в парке, которые уже дали и продолжают давать свои показания правоохранительным органам. Безусловно, оценку случаю дадут правоохранительные органы, следствие», — сказал директор сафари-парка «Тайган» в Крыму.

Директор «Тайгана» Зубков прокомментировал инцидент с нападением тигра на ребенка
Федеральное агентство новостей  / Ольга Назаркина

22-летняя жительница Краснодара Анастасия, которая, по словам очевидцев, держала своего ребенка на руках во время кормления хищного животного, заявила, что заграждения в парке никак не защищают посетителей и что сетка вольера якобы оказалась ненадежной. Она заверяет, что тигр прыгнул в их сторону и смог когтем дотянуться до ребенка, зацепив кофту и сам палец.

«Будем писать заявление и будем открывать дело. Просто так я этого не оставлю», — заявила она.

Анастасия пожаловалась на отсутствие медсестры в медпункте парка, из-за чего рану малышу пришлось обрабатывать администратору. При этом в руководстве парка отрицают, что тигр как-то мог навредить ребенку на большом расстоянии, поскольку там от вольеров установлены дополнительные ограждения, примерно в 30 см, а сама ячейка клетки слишком мала, чтобы хищное животное смогло кого-то достать.

Ранее СК возбудил дело по факту травмирования ребенка в крымском сафари-парке. Следователи изучают пункт о безопасности предоставления услуг персоналом парка.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Директор сафари-парка в Крыму прокомментировал инцидент с нападением тигра на ребенка
крым зубков тайган
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru