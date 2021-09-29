Директор сафари-парка в Крыму прокомментировал инцидент с нападением тигра на ребенка

Директор сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков прокомментировал ситуацию, которая недавно произошла с годовалым ребенком, — во время кормления тигра хищное животное откусило мальчику палец.

По его словам, руководство парка считает, что инцидент произошел исключительно из-за грубого несоблюдения мер личной безопасности. Прежде всего — сопровождающими взрослыми, поскольку несовершеннолетние не несут за себя ответственности. Это общедоступная информация, которая распространена везде на территории «Тайгана», в том числе в правилах его посещения, путеводителе по парку, а также на предупреждающих табличках, напомнил он.

«До вчерашнего дня, 28 сентября, руководство парка и его сотрудники знали о случившемся, но не знали, около какого вольера и с каким животным произошло ЧП. Вчера в результате проверочных действий с сотрудниками правоохранительных органов, когда прибыл на территорию парка отец девушки, которая держала малыша, смогли определить вольер, где произошло данное событие. Имеется заключение экспертов на этот вольер о полном соответствии ГОСТ и нормам», — подчеркнул Зубков.

Pr Scr youtube.com / Татьяна Алексагина

Он добавил, что руководство «Тайгана» сотрудничает со следствием, предоставляя все необходимое для дела, в том числе документы. Ведется полномасштабная проверка СК РФ и профильными службами, которые контролируют сафари-парк.

«У этого случая есть свидетели — это другие посетители, гуляющие в субботу в парке, которые уже дали и продолжают давать свои показания правоохранительным органам. Безусловно, оценку случаю дадут правоохранительные органы, следствие», — сказал директор сафари-парка «Тайган» в Крыму.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

22-летняя жительница Краснодара Анастасия, которая, по словам очевидцев, держала своего ребенка на руках во время кормления хищного животного, заявила, что заграждения в парке никак не защищают посетителей и что сетка вольера якобы оказалась ненадежной. Она заверяет, что тигр прыгнул в их сторону и смог когтем дотянуться до ребенка, зацепив кофту и сам палец.

«Будем писать заявление и будем открывать дело. Просто так я этого не оставлю», — заявила она.

Анастасия пожаловалась на отсутствие медсестры в медпункте парка, из-за чего рану малышу пришлось обрабатывать администратору. При этом в руководстве парка отрицают, что тигр как-то мог навредить ребенку на большом расстоянии, поскольку там от вольеров установлены дополнительные ограждения, примерно в 30 см, а сама ячейка клетки слишком мала, чтобы хищное животное смогло кого-то достать.

Ранее СК возбудил дело по факту травмирования ребенка в крымском сафари-парке. Следователи изучают пункт о безопасности предоставления услуг персоналом парка.