Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 14:12
14:10
Спорт
Саммелвуо поблагодарил игроков сборной России по волейболу за выступление на ОИ-2020
14:09
Общество
Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева подтвердила, что заболела COVID-19
14:05
Армия
Путин отметил положительный вклад Турции в стабилизацию ситуации в Карабахе
14:03
Политика
Путин рассказал о развитии сотрудничества России и Турции на встрече с Эрдоганом
14:00
Общество
Ногинские спасатели вызволяют домашних животных из-под завалов после взрыва
13:59
Шоу-бизнес
Михалков чудом избежал травмы из-за упавшей декорации во МХАТе
13:59
Происшествия
Обвиняемый в педофилии репетитор из Петербурга может быть причастен к новым эпизодам
13:58
Экономика
Москва примет участие во всемирной универсальной выставке «Экспо-2020»
13:57
Общество
Певица из Дагестана сравнила похороны генерала Казанцева с прощанием со Сталиным
13:56
Происшествия
В Тверской области обнаружили останки пропавшего почти год назад подростка
Все новости

Тренер спортшколы в Симферополе три года развращал малолетних воспитанниц
Происшествия
Тренер спортшколы в Симферополе три года развращал малолетних воспитанниц
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Симферополь, 29 сентября. Симферопольский тренер по пулевой стрельбе приговорен к 13 годам колонии за совершение развратных действий в отношении юных воспитанниц. Как рассказали в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Крыму, 69-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности, вынесен приговор.

 «По данным следствия, мужчина, являясь тренером одной из спортивных школ города Симферополя, в период с 20 февраля 2017 года по 29 сентября 2020 года совершил ряд эпизодов преступных деяний в отношении несовершеннолетних учениц», — сообщили в СК.

Обвинительный приговор вынесен по нескольким статьям, среди которых — «совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста». По решению суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено в октябре 2020 года. Тогда оказалось, что в конце сентября тренер дождался, пока все уйдут и его 13-летняя воспитанница останется одна в раздевалке, а после совершил развратные действия без применения насилия. Девочка вырвалась, убежала и дома рассказала все маме. Во время следственных действий в телефоне мужчины нашли фотографии непристойного содержания. 

Ранее ФАН сообщал, что толпа стритрейсеров в Симферополе устроила хоровод вокруг машины ДПС, чтобы помешать правоохранителям задержать одного из них.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Тренер спортшколы в Симферополе три года развращал малолетних воспитанниц
симферополь тренер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru