Тренер спортшколы в Симферополе три года развращал малолетних воспитанниц

Симферополь, 29 сентября. Симферопольский тренер по пулевой стрельбе приговорен к 13 годам колонии за совершение развратных действий в отношении юных воспитанниц. Как рассказали в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Крыму, 69-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности, вынесен приговор.

«По данным следствия, мужчина, являясь тренером одной из спортивных школ города Симферополя, в период с 20 февраля 2017 года по 29 сентября 2020 года совершил ряд эпизодов преступных деяний в отношении несовершеннолетних учениц», — сообщили в СК.

Обвинительный приговор вынесен по нескольким статьям, среди которых — «совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста». По решению суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено в октябре 2020 года. Тогда оказалось, что в конце сентября тренер дождался, пока все уйдут и его 13-летняя воспитанница останется одна в раздевалке, а после совершил развратные действия без применения насилия. Девочка вырвалась, убежала и дома рассказала все маме. Во время следственных действий в телефоне мужчины нашли фотографии непристойного содержания.

Ранее ФАН сообщал, что толпа стритрейсеров в Симферополе устроила хоровод вокруг машины ДПС, чтобы помешать правоохранителям задержать одного из них.