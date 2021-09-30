Битва не на жизнь, а на смех: в Крыму пройдет «Юмористическая битва» КВН

С 1 октября в Крыму стартует настоящая битва — не на жизнь, а на смех! Самые веселые жители полуострова попробуют свои силы на юмористическом поприще в рамках «Крымской юмористической битвы: кто здесь самый смешной?».

Опытные и начинающие комики в возрасте от 14 до 35 лет смогут проявить себя в трех направлениях: командные и индивидуальные юмористические выступления или юмористическое видео.

«Для участия в юмористической битве по направлению «Команды» тебе понадобится команда! Размер твоей смешной армии не должен превышать 15 человек. А если ты уверен в своих силах и не хочешь ни с кем делить лавры победителя, то можешь сколотить команду и из одного человека. Но с командой легче и веселее», — рассказал ФАН редактор Всекрымской юниор-лиги КВН Алексей Ильин.

На протяжении всего сентября главные лица крымского КВН в соцсетях делились ценными советами, как собрать свою команду, где искать вдохновение, для чего нужен сценарий и как его написать.

«Сценарий необходим, чтобы вы показали его редактору, который направит вас в нужное творческое русло. Вы поймете, куда вам двигаться, что убрать или добавить», — делится редактор Всероссийской юниор-лиги КВН Сергей Мульд.

Pr Scr instagram.com / kvn.crimea

«Крымская юмористическая битва» пройдет в два этапа: сначала состоятся пять отборочных мероприятий в крупных городах республики, а затем — финал конкурса в Симферополе. По итогам битвы победители, кроме всего прочего, получат ценные призы: путевку на XI Международный фестиваль детских команд КВН, который пройдет в сентябре 2022 года в Анапе, или на XXXIII Международный фестиваль команд КВН в Сочи, который состоится в январе 2022 года.

Проект организован РОО «Крымская молодежная лига КВН» при поддержке грантового конкурса, проводимого крымским комитетом молодежной политики, в партнерстве с региональным министерством образования, науки и молодежи, а также автономной некоммерческой организацией «Дом молодежи» и проходит в рамках юбилейного 25-го сезона Крымской лиги КВН.

Ранее ФАН рассказывал, что в этом году Летний кубок КВН впервые прошел в Крыму. Открыла игру всеми любимая местная команда «Полуостров». Зал тепло встретил юмористов, а искрометные шутки вызывали радостный смех и бурные овации.