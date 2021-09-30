Российские туристы рассказали, почему отдают предпочтение отдыху в Ялте

В разговоре с корреспондентом ФАН туристы рассказали, почему выбирают Ялту среди других курортов республики. Также они поделились впечатлениями от отдыха в курортной столице Крыма, объяснили, что еще, по их мнению, нужно улучшить в городе и в целом на полуострове для большего привлечения отдыхающих.

Как считает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, высокий спрос на отдых в Крыму подтверждают не только опросы различных туристических сервисов, но и показатели по уровню бронирования отелей и санаториев в сентябре-октябре.

«В целом по Республике Крым уровень бронирования объектов размещения в сентябре-октябре в среднем составляет 70%. При этом некоторые отели забронированы до 80–100% как в сентябре, так и в октябре. А санатории полуострова в среднем загружены на 70–80% в сентябре, по ряду объектов загрузка составляет 90–95%», — обратил внимание Волченко.

Пресс-служба Минкурортов Крыма /

Семейная пара из Москвы в разговоре с корреспондентом ФАН отметила, что они каждые несколько лет приезжают в Крым на отдых, а первый раз его посетили еще в 2012 году, когда полуостров находился в составе Украины. По словам Андрея Киселева, они с женой являются свидетелями того, каким был Крым в украинский период и каким стал при России.

«Нам очень нравится в Ялте, да и в целом в Крыму. Здесь очень хорошая природа, правда, при Украине для нас здесь было отдыхать намного дешевле: сейчас цены примерно такие же, как в Сочи. Но это и понятно, поскольку сюда было вложено столько денег в инфраструктуру, дороги, Крымский мост и многое другое. То есть изменения есть, и их много. Думаю, Ялте не хватает дискотек и детских аттракционов, какого-нибудь большого торгового центра, где были бы развлечения и все остальное. Больше качественного общественного транспорта, в том числе междугороднего. Ну и, конечно, нужны парковочные места — это касается всех прибрежных районов Крыма, где мы были, а мы объездили почти все, кроме восточного побережья», — сказал собеседник издания.

Также по этому поводу высказалась Тамара Шитова из Санкт-Петербурга. По ее словам, ей нравится отдыхать в Ялте, потому что город достаточно маленький и почти все находится в пешей доступности. Кроме того, она отметила крымский климат, который полезен для здоровья.

«После Ялты я всегда приезжаю домой с ощущением здоровья, жизненных сил. Мне кажется, для пенсионеров это хороший город. Если бы тут было еще столько музеев и театров, как в Санкт-Петербурге, то цены Ялте вообще бы не было. А так мне все очень и очень нравится, почти каждый год сюда прилетаю, всегда довольна. Я тут была еще во времена СССР, поскольку Ялта всегда считалась курортной столицей Крыма. До сегодняшнего дня ничего не изменилось, прекрасный город, прекрасные люди», — заявила она.

В целом собеседники издания говорили, что не хватает каких-то развлечений — караоке, дискотек. Очень много кафе и ресторанов, но этого им недостаточно. При этом они признались, что просто привыкли к другому образу жизни в своих городах, где больше удобной для них инфраструктуры.

Ранее ФАН выяснил, как генплан Ялты решит вечную проблему Южного берега Крыма с застройкой. Интересно, что принятый в 2018 году предыдущий генплан города оказался максимально удобным для предпринимателей, так как запроектированные изменения отражают в большей степени интересы коммерческих застройщиков.