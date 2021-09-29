Толпа стритрейсеров в Симферополе устроила хоровод вокруг машины ДПС

Симферополь, 29 сентября. Парковка у магазина «Ашан» в Симферополе давно стала местом сбора стритрейсеров, дрифтеров и просто любителей погудеть ночью. В Сети появилось видео, как толпа людей устроила хоровод вокруг машины ДПС, которая приехала на парковку из-за шума.

Как выяснилось, случай произошел 25 сентября.

«Сотрудники ведомства остановили одну из машин, но участники сборища решили сводить хоровод, чтобы отвлечь правоохранителей и дать уехать знакомому», — рассказывается в подписи к видео в соцсетях.

Пользователи соцсетей в комментариях действия людей не оценили. Большинство оставленных записей негативные ― крымчане не поддерживают такое поведение, особенно в вопросах, которые касаются нарушения общественного порядка. Некоторые все же выражают мнение, что необходимо создать специальные площадки, где дрифтеры будут собираться.

«Я была там. Там ничего нет смертельного. Собираются люди разных возрастов, которых что-то объединяет. Кого-то — автозвук, кого-то — дрифт, есть и просто клубы отдельных марок автомобилей. Что страшного в этом? Единственное место, где после сложной рабочей недели можно отдохнуть душой. Сделайте отдельную площадку, и тогда эти ребята будут собираться вдали от ваших глаз», ― заявила Елена Мороз.

Большинство симферопольцев в таких развлечениях ничего позитивного не видят: люди подчеркивают, что после «тусовок» на парковке постоянно скапливается очень много мусора. Кроме того, шум мотора и громкая музыка не всегда радует жителей соседних домов.

«Отдыхайте, как хотите, не надо мусорить на парковке, утром туда приезжают люди. Отдыхаете ― умейте и убрать за собой мусор, куски резины, и отмыть следы на асфальте. И тогда отдыхайте на здоровье», ― написал Кирилл Романов. «Громкая музыка? Дрифт? Отлично! Только к своим родителям под окна, пожалуйста», ― отметил Андрей Карпушин.

Кстати, случай в Симферополе не единственный ― недавно в Иркутске толпа начала водить хоровод вокруг экипажа ДПС, прибывшего к ТРЦ «ЯркоМолл», чтобы проверить поведение на дороге водителя ВАЗ 2113, на которое жаловались звонившие. Толпа людей преградила движение автомобилю ДПС, устроила вокруг него хоровод, некоторые выкрикивали ругательства в адрес правоохранителей. Позже правоохранители все же задержали одного из хулиганов.

Ранее крымские спасатели рассказали ФАН о самых сложных операциях в туристический сезон. Зачастую спасательные операции приходится проводить в горах, где неопытные туристы теряются и могут упасть с обрывов.