Жители Крыма рассказали, почему летом такие большие цены на аренду жилья

Корреспондент ФАН пообщался с владельцами квартир и частных мини-гостиниц в Судаке. Они рассказали, сколько у них стоит арендовать жилье и из чего формируется конечная цена для отдыхающих. Собеседники также дали несколько советов туристам, которые планируют отдыхать в Крыму и снимать квартиру или номер в гостинице в частном секторе.

Как заявила Анна Терентьева, владелица одной из мини-гостиниц в Судаке, сейчас у нее заняты и забронированы на октябрь порядка 75% номеров, что говорит о высоком спросе на отдых в Крыму даже в межсезонье. По ее словам, цена на одноместный номер начинается от четырех тысяч рублей, в нем есть все необходимое: мини-кухня, санузел, душевая, стиральная машинка.

«Двухместные номера сейчас у нас стоят от семи тысяч рублей за сутки, потому что они больше по площади, а также на выбор есть с балконами и без. Еще там установлены большие плазменные телевизоры. Всего по городу у нашей семьи четыре мини-гостиницы по 6–10 номеров, работаем стабильно. Хочу сказать, что после 2016 года люди стали чаще отдыхать в Крыму зимой, что очень радует. Цена на номера формируется исходя из удаленности от моря, наличия парковочного места, балкона, беседки с мангалом, а также зависит в целом от района города и инфраструктуры вокруг. Ближе к зиме, наверное, мы будем снижать цены на 20–40% в зависимости от ситуации, поскольку к этому времени всегда падает спрос, который восстанавливается только перед новогодними праздниками, а потом до середины весны опять падает», — отметила Терентьева.

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Вместе с тем она посоветовала потенциальным туристам бронировать номера в отелях заранее и только через проверенные сервисы, потому что в летний период часто бывает, что владельцы частных мини-гостиниц в случае большого спроса повышают цены. Относительно добросовестные арендодатели в таком случае просто возвращают залог или предлагают доплатить, чтобы заселить на ранее забронированные даты. Такая практика не сильно распространена, но все равно, к сожалению, присутствует, добавила собеседница издания.

«Если пользоваться проверенными сервисами, то за такие, скажем так, махинации их быстро забанят, и они там не смогут больше размещаться, а этим многие дорожат. Поэтому там все же работают только честные предприниматели. Естественно, лучше всего бронировать номера заранее, если есть такая возможность, потому что еще никто не знает, как пойдет сезон, поэтому все ставят средние цены, а не завышенные», — посоветовала читателям ФАН Анна Терентьева.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

По этому поводу также высказался владелец нескольких квартир в Судаке Михаил Степанов. Он подтвердил, что стоимость арендуемого жилья в городе сильно зависит от его месторасположения, инфраструктуры вокруг и наличия собственного парковочного места.

«Сегодня в Крым в основном едут люди на автомобилях, поэтому туристов часто интересует парковочное место, многие даже отказываются снимать жилье из-за его отсутствия. У меня и моей жены три квартиры, которые мы сдаем круглогодично — они достались нам от родителей. Если говорить о ценах, то здесь еще зависит от качества ремонта, качества мебели и техники, потому что некоторые люди до сих пор умудряются как-то сдавать жилье, которое не ремонтировалось, наверное, со времен СССР. В целом же адекватные цены на квартиры, я думаю, начинаются летом от 3 тысяч рублей, в межсезонье — от 2 тысяч, но тут все зависит от спроса, то есть цены могут постоянно меняться, потому что их никто не регулирует, кроме собственников», — заявил собеседник издания.

Михаил Степанов также рассказал, что часто слышит от людей о мошенниках, которые требуют у них залог, чтобы якобы забронировать квартиры на нужные им даты. Он посоветовал перед отправкой денег всеми возможными способами убедиться, что это их квартира, поскольку бывает даже такое, что мошенники пытаются сдать жилье, которое они сами снимают. Чаще всего в сдаваемой квартире кто-то прописан из владельцев или их родственников, поэтому нужно просить показать прописку и саму квартиру, допустим, по видеосвязи.

Напомним, ранее эксперт по туризму объяснила ФАН, почему из-за Украины в Крым едут отдыхать только летом. Она отметила, что в украинский период на полуострове ничего не делали для развития туризма.