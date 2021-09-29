Крымские спасатели рассказали о самых сложных операциях в туристический сезон

В разгар курортного сезона, когда в Крым приезжает очень много туристов, увеличивается и число случаев, когда нужна помощь спасателей. В пресс-службе ГКУ РК «Крым-Спас» рассказали ФАН, сколько людей было спасено с начала лета, о трудовых буднях и технике, необходимой при спецоперациях. В ведомстве дали советы, как правильно готовиться к походам, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, особенно — когда похолодало.

Причины ситуаций, когда людям нужна помощь спасателей, бывают разные. Одна из самых распространенных в горах — потеря ориентира. Обычно это происходит, когда люди сходят с тропы, чтобы сократить путь. Здесь же — плохая экипировка, недооценка рельефа, но переоценка сил и возможностей. Люди оказываются на сложных, опасных участках с сыпучими грунтами в темное время суток. Во время купания в море чаще всего к непредвиденным ситуациям приводят употребление спиртного и штормовые условия.

С начала лета сотрудниками ГКУ РК «Крым-Спас» было осуществлено более 1110 вызовов и спасено порядка 170 человек.

пресс-служба ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» /

«Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи. Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым. Зарегистрируйтесь в ГУ МЧС России по Республике Крым. Определите контрольную дату возвращения, договоритесь о периодичности сеансов связи. У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов. Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах. Перед тем как отправиться в поход, убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым он будет проходить. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды», — рассказали ФАН в учреждении.

Спасатели посоветовали туристам во время передвижения на местности отмечать на карте видимые ориентиры, которые помогут найти дорогу обратно. Нужно стараться придерживаться тропы, тогда шансы заблудиться будут минимальны. Еще один важный совет — во время похода иметь дополнительные аккумуляторы для телефона и деньги на счету. Кроме того, нужно уметь пользоваться GPS.

пресс-служба ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» /

«Если имеются хронические заболевания, то необходимо иметь при себе запас необходимых лекарств. Если вы все-таки заблудились — по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки)», — отметил собеседник ФАН.

Чаще всего происшествия в Крыму происходят в горах, куда идут туристы без специальной экипировки, не зная особенностей местности. Это приводит к тому, что люди срываются с обрывов и получают травмы различной степени тяжести, после чего они уже не могут самостоятельно передвигаться — приходится звать на помощь спасателей. Во многих случаях ситуацию осложняет темное время суток и горная местность, откуда доставить человека в безопасную зону достаточно сложно.

пресс-служба ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» /

Так, например, произошло с женщиной, которая вместе с несовершеннолетней дочкой отправилась в поход. Москвичка сорвалась с 10-метровой высоты в районе горы Сокол в Новом Свете и не могла больше самостоятельно передвигаться. Позвонила в спасательную службу 10-летняя дочь, которая рассказала о произошедшем. Поисково-спасательные работы длились около трех часов, но все закончилось благополучно.

«Стоит отметить, что девочка держалась очень храбро — не растерялась, сама вызвала спасателей и рассказала о своем примерном местонахождении, что помогло специалистам чрезвычайного ведомства более оперативно прийти на помощь», — рассказали спасатели.

пресс-служба ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» /

Из-за неосторожности и отсутствия бдительности у людей таких случаев в Крыму много. В начале августа в районе так называемой Сырной скалы под Алуштой девушка упала в вертикальную скальную трещину. Она оказалась на глубине почти 15 метров. Оперативно прибывшие спасатели сумели спуститься к ней с помощью альпинистского снаряжения. На специальных носилках девушку подняли на поверхность, где медики оказали помощь. Спецоперация длилась порядка трех часов — она осложнялась тем, что все произошло в темное время суток.

В ГКУ РК «Крым-Спас» работает 10 аварийно-спасательных отрядов (АСО). На дежурство ежедневно выходят 40 человек. В перспективе, считают в ведомстве, было бы целесообразным создание еще двух АСО на севере полуострова — в городах Джанкой и Красноперекопск. Личный состав подразделений службы постоянно совершенствует свою квалификацию и повышает профессиональную подготовку. В настоящее время профессию «спасатель» в Крыму имеют 257 человек.

пресс-служба ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» /

Спасатели используют полноприводные аварийно-спасательные автомобили на базе ГАЗ-2705 и УАЗ 3909 как транспортные средства первого эшелона сил. Для проведения поисково-спасательных работ в труднодоступных районах в зимний период (при наличии снега) применяются снегоходы Yamaha Viking и квадроциклы Yamaha Kodiak на гусеничном ходу.

А вот для проведения поисково-спасательных работ в море и обеспечения работы водолазных станций «Крым-Спас» используются маломерные суда. Всего их 23.

В структуре Центра профессиональной подготовки спасателей существует учебный комплекс для обучения водолазов, оснащенный современным оборудованием и снаряжением, бассейном для погружений, барокамерой. На базе комплекса 40 спасателей получили дополнительную профессию — «водолаз 4-5-го разряда».

Ранее ФАН сообщал, что подросток оказался под колесами автомобиля в Евпатории при странных обстоятельствах. Некоторые считают, что он специально спровоцировал ДТП.