Ученый Тарасенко пояснил, почему в Крыму опасно развивать атомную энергетику



На сегодняшний день в Крыму лучше использовать альтернативную энергию, а не обращаться к помощи атомной энергетики. Об этом ФАН рассказал президент крымской академии наук, председатель Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», ученый Виктор Тарасенко.

Во времена СССР, особенно в период холодной войны, руководство государства пыталось обезопасить страну различными способами. Из-за своего пограничного местоположения Крым всегда был в центре военных разработок. Ядерные объекты в Крыму активно строились во многих стратегических районах полуострова: это были и бомбоубежища, и хранилища атомного оружия, и атомные электростанции. Развивалась также атомная промышленность. Однако с распадом Советского Союза многие из появившихся объектов закрылись и позже пришли в запустение: частично их разобрали мародеры, частично ― уничтожило время.

На сегодня советское наследие полуострова ― это большое количество недействующих объектов, многие из которых привлекают диггеров, сталкеров и просто любителей пощекотать себе нервы. Речь идет и о бункере «Алсу», или как его называют ― «Объект 221»: в нем планировалось разместить командование Черноморского флота в случае начала ядерной атаки. Было и хранилище ядерного оружия недалеко от Краснокаменки, которое представляло собой двухкилометровый туннель, пробитый в горе Кизилташ. Неподалеку от Керчи находится полигон №71, или аэродром «Багерово», — объект, которой может принять самолеты всех типов даже сегодня, в том числе и космический корабль «Буран».

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Один из немногих проектов, который смогли восстановить, — это «Объект 825». Здесь располагалась закрытая база, где не только хранилось ядерное оружие, но и функционировал завод по ремонту подводных лодок. Сегодня этот объект открыт для посетителей и превращен в музей.

Наверное, самый популярный объект среди оставшихся со времен СССР ― Крымская атомная станция в Щелкино на востоке полуострова. Она так и не была достроена. По замыслу создателей АЭС должна была обеспечивать электричеством весь полуостров, а также дать толчок развитию промышленности региона. Пик ее строительства как раз пришелся на тот момент, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, что остановило все работы на проекте в Крыму. Первый пуск был запланирован на 1989 год, но в 1987 году проект заморозили. Кроме аварии на ЧАЭС, причиной заморозки проекта также называли неблагоприятное местоположение с геологической точки зрения.

«Я считаю, что на континентах строительство АЭС возможно, допустим, во Франции или у нас на севере где-то, но в альпийской складчатой области этого делать не стоит. Есть специальная рекомендация МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), где говорится, что в тектонически опасных, сейсмических зонах, совершенно не стоит создавать такие опасные объекты. Когда нашу станцию строили, также и общественность выступила резко против и доказала, что место выбрано неудачно, АЭС представляла опасность для курортно-рекреационной территории», ― говорит Виктор Тарасенко.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Со временем почти готовая Крымская АЭС осталась бесконтрольной, чем воспользовались мародеры. Атомную станцию постепенно растащили на черный и цветной металлы. Сегодня от нее остался один лишь каркас, вскоре объект будет полностью демонтирован.

«Почему мы настаивали на закрытии атомной станции в Щелкино? Кроме того, что над нами висел Чернобыль, мы считали, что надо развивать альтернативную — солнечную и ветряную — энергетику дополнительно. Понятно, что полностью ставку делать на это не получится, но дополнительно получать можно. Потому что <...> солнце и ветер — это константа вечная, поэтому нужно обращать внимание на альтернативные источники энергии», — подчеркивает эксперт.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

По его словам, в Крыму можно сделать прекрасный полигон для получения чистой энергии. Когда-то в планах властей было активное развитие данного направления, намечался проект по получению 1400 мегаватт от ветряных электростанций полуострова, однако идеи не были воплощены в жизнь. Сегодня Крым получает намного меньше чистой энергии, чем мог бы.

Как сообщили ФАН в министерстве топлива и энергетики Республики Крым, в 2020 году за счет электроэнергии, произведенной на солнечных и ветровых электростанциях, расположенных на территории республики, было покрыто порядка 8,32% всего потребления электроэнергии.

При этом, по сравнению с 2014 годом, совокупная выработка возобновляемых источников энергии выросла в 1,7 раза. Это объясняется вводом в промышленную эксплуатацию солнечных электростанций, построенных до 2014 года, постепенным нарастанием объемов и выработки, а также вводом в промышленную эксплуатацию «Останинской ВЭС» в начале 2014 года. Всего на сегодняшний день на полуострове функционирует пять солнечных электростанций и семь ветряных.

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Что касается атомной составляющей, то в Крыму пока остается один исследовательский ядерный реактор ИР-100 на территории Севастопольского государственного университета ядерной энергии и промышленности (с 1967 года). Он был остановлен в 2014 году, так как для его использования в учебных целях необходима лицензия, которая у университета действует только на территории Украины. Сейчас известно, что необходимые документы уже поданы в Ростехнадзор, ожидается, что лицензия будет получена в конце 2021 — начале 2022 года.

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