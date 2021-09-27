Форманчук рассказал, в каком случае глава Крыма Аксенов может пойти на третий срок

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук оценил в разговоре с ФАН внесенный в Госдуму проект нового закона о региональной власти, который разрешит губернаторам избираться более чем на два срока подряд. Также он рассказал, как в республике отнеслись к этой новости и может ли глава Республики Крым Сергей Аксенов согласиться на третий срок в случае принятия законопроекта.

Авторами проекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» выступили депутат нижней палаты Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В документе предлагается ввести пятилетние сроки как для губернаторов, так и для депутатов заксобраний в регионах. Кроме того, озвучивается возможность расширить основания для отставки глав регионов, а также предусмотреть следующие меры ответственности: предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от работы. Также предлагается замена названия должности губернатора на «главу региона».

/ Прокуратура Новосибирской области

По оценке Александра Форманчука, данный законопроект поможет усилить роль исполнительной власти, чтобы она была стабильной и не подвергалась каким-то политическим изменениям. В Крыму же только приветствуют подобную инициативу, поскольку Сергей Аксенов имеет стабильную поддержку населения и депутатов, говорит эксперт.

«Другое дело, что Аксенов как глава республики не может до конца обеспечить эффективность исполнительных органов власти из-за несовершенства кадровой системы. И в этом смысле, я думаю, законопроект можно только приветствовать, потому что это может дать главе региона ощущение стабильности и перспективы, то есть не бояться за то, что его политика может привести к нежелательным кадровым изменениям в случае его ухода. Поэтому мы в Крыму такие изменения только приветствуем и рассматриваем это как способ укрепления исполнительной власти и возможность ее дальнейшего совершенствования в интересах региона и страны в целом», — подчеркнул собеседник издания.

vk.com / Сергей Аксенов

Он добавил, что если законопроект примут, и к тому времени поддержка и доверие к Сергею Аксенову будет на таком же высоком уровне, то он получит полное право, наряду с другими кандидатами, баллотироваться на должность главы Крыма в 2024 году, когда срок его полномочий должен будет закончиться.

«На сегодня у него настроения такие, что нужно поработать и за оставшиеся три года завершить то, что он наметил, а это очень многое, поскольку Крым сегодня является, по сути, гигантской строительной площадкой. Реализуется множество проектов, которые находятся под личным контролем главы республики, президента России. Сергей Аксенов пользуется доверием Владимира Путина, и на сегодня он работает в этой должности стабильно», — сказал председатель Общественной палаты Республики Крым.

Но не исключено, что ближе к 2024 году в случае, если какие-то проекты будут не завершены, а законопроект все же примут, у Аксенова может появиться желание вновь выдвинуть свою кандидатуру. Либо наоборот — если изменений в законодательной базе не произойдет, то глава республики свой срок, грубо говоря, будет дорабатывать без дополнительной мотивации, констатировал Форманчук.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что будет со строительной отраслью Крыма из-за ухода сразу трех руководителей, которые курировали сферу несколько лет.