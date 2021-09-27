Более 150 миллионов потратят на благоустройство Симеизского парка на ЮБК

Парк в крымском курортном поселке Симеиз восстанавливают и реконструируют с прошлого года. Благоустройство одного из главных мест притяжения туристов и горожан проходит в три этапа. На сегодняшний день на 30% завершено благоустройство уже второй очереди работ.

В прошлом году здесь появился спортивный кластер, были обновлены дорожки и обустроена новая детская площадка, установлены новые скамейки и урны. Для молодежи открыли скейт-парк. На благоустройство первого этапа в том году выделили 97 миллионов рублей. В этом году идет ремонт самой «Аллеи Аполлонов», на что выделено порядка 75 миллионов рублей. Все работы завершатся к декабрю этого года.

«Из интересного: на Кипарисовой аллее со скульптурами реализуют проект «Чистое небо». Это значит, что все провода — видеонаблюдение, электроэнергия, интернет — будут пущены по земле. Появится 3500 квадратов новой плитки», — поделилась руководитель ГУ по реализации нацпроектов Наталья Писарева.

Управление информационной политики Мининформ РК /

По словам представителя компании-подрядчика, в рамках второго этапа благоустройства на аллее появятся сухие фонтаны. Они подразумевают отсутствие бассейнов.

«Сухие фонтаны будут. Это только струи над землей, все люди смогут между ними ходить. Сейчас это новая тенденция. Также будут лавочки как в Ялте, но с надписью Симеиз. Будет и масштабное озеленение», — рассказала представитель компании-подрядчика Юлия Жук.

Сами жители Симеиза говорят, что подобным обновлениям очень рады, так как реконструкции и благоустройства аллеи ждали очень давно. Отдельно отмечают появившийся скейт-парк, который стал популярным местом притяжения для детей и подростков. Ежедневно там катаются десятки местных ребят.

Часть средств для благоустройства выделена из федерального центра, часть — по линии соглашения с правительством Москвы. Тем временем уже идет работа по проектированию третьего этапа благоустройства парка. Всего в 2021 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» планируют благоустроить 68 общественных территорий на полуострове.

Ранее ФАН сообщал, что в Ялте ждут разработки генплана, которой занимается московская компания. Это позволит сделать застройку города более социально-направленной, а не коммерческой.