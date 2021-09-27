Каменные джунгли и хаотичная застройка: как генплан Ялты решит вечную проблему ЮБК

Уже до конца октября Научно-исследовательский и проектный институт градостроительного планирования города Москвы (ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы») должен представить изменения в генеральный план Ялты. Об этом ФАН сообщили в администрации города.

Вопрос застройки Южного берега беспокоит не одно поколение руководителей Крыма и Ялты. Только если раньше — не без помощи бывших руководителей — многоэтажки вырастали прямо на берегу моря, пожирая общественные пляжи, то теперь в Ялте пытаются очистить город и его поселки от хаотичной массовой застройки и уродливых квартирных наростов над гаражами.

ФАН пообщался со специалистами Департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты о том, как сейчас продвигается работа по разработке генплана и какие вопросы в нем рассматриваются.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Чем плох старый план

Принятый в 2018 году предыдущий генплан города оказался максимально удобным для предпринимателей, так как запроектированные изменения отражают в большей степени интересы коммерческих застройщиков. Именно так ранее генплан охарактеризовала глава города Янина Павленко, анонсировав переработку документа. Кроме того, против принятия того генплана на общественных слушаниях выступили многие жители города, однако документ все равно был согласован и одобрен властями и республиканского, и федерального уровня.

За последние десятилетия Ялта превратилась в каменные джунгли с хаотичной застройкой. Немаловажную роль тут сыграли и бывшие власти, которые раздавали разрешения на строительство зданий прямо у моря в парковых зонах. Чего стоит только Приморский парк, от которого по большей части осталось одно название, а вся территория на сегодняшний день застроена многоэтажными элитными зданиями, в которых аренда составляет 20–30 тысяч рублей в сутки за студию. Застройка парка началась еще в украинский период.

Кроме того, от беспорядочной застройки страдает и внешний облик города.

Департамент архитектуры и градостроительства Ялты ждет исправления от «НИ и ПИ Градплан города Москвы» некоторых замечаний до 30.10.2021. Как объяснили ФАН в ведомстве, основная необходимость в корректировке действующего генплана возникла из-за того, что нужно урегулировать вопрос по спорным территориям, ранее планируемым к предоставлению акционерному обществу «Производственно-аграрное объединение «Массандра», и возможной их передачи из государственной собственности в муниципальную собственность города.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Снос незаконных построек

Хаотичная застройка Большой Ялты является проблемой для города уже много лет. Данную проблему власти Ялты собираются решать постепенно. В ноябре 2020 года были приняты региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым, которые серьезно ограничили строительство многоквартирного жилья в 500-метровой зоне Черного моря и задали приоритетный вектор развития Южного берега Крыма ― строительство объектов курортно-санаторного назначения и гостиниц.

В настоящее время проходит процедуру согласования проект регионального закона «О регулировании градостроительной деятельности на территории Республики Крым», который позволит полностью исключить строительство нового многоквартирного жилья в 500-метровой зоне Черного моря и застройку апартаментами за исключением их реконструкции с учетом сохранения этажности.

Пресс-служба Минжилполитики Республики Крым /

На данный момент, говорят в ведомстве, Ялте не хватает свободных земельных участков для реализации федеральных целевых программ и социально-значимых задач. Поэтому в ближайшее время ожидать строительства новых жилых комплексов не стоит. Застраиваться будут только те участки, которые уже были выделены застройщикам ранее, и у них уже имеются градостроительные планы земельных участков или разрешение на строительство от Минжилполитики и Стройнадзора РК.

Тем временем проверки нескольких сотен фактов застройки на территории ЮБК уже дали свои плоды. В середине ноября в Ялте начнут сносить незаконно возведенные строения, которых уже насчитали 88.

«Работаем над очисткой города от строений, которые не только портят архитектурный облик города, но и нарушают градостроительные нормы, правила противопожарной безопасности. А это значит, могут нести угрозу жизни и здоровью людей», — подчеркнула Павленко.

Список незаконных объектов, которые подлежат полному или частичному сносу, уже определен и опубликован. Работа ведется совместно со службой судебных приставов Ялты и министерством ЖКХ.

facebook.com / Янина Павленко

Социальная направленность

Сегодня в городе, по словам общественных деятелей и главы города, не хватает объектов социальной инфраструктуры ― школ, детских садов, а также обустроенных общественных пространств для отдыха взрослых и детей.

На сегодняшний день в очередях в детские сады числятся более 600 ребятишек. Кроме того, есть школы, которые вынуждены в работать в две смены из-за большой наполненности.

В департаменте отметили, что в ближайшее время планируется строительство школы и детского сада на улице Тимирязева, в настоящее время приводится в соответствие градостроительная документация данной территории. Планируется строительство детского сада на улице Пионерская, 15. Также рассматриваются земельные участки под строительство новых школ в Алупке и Кореизе.

Вопрос с медицинской помощью будет решен к 2023 году, когда новый медицинский комплекс на территории курортной столицы Крыма появится в районе бывшего противотуберкулезного санатория имени Чехова (район улиц Мицко и Халтурина). Здесь должны построить стационар, оснащенный самым современным оборудованием, где смогут одновременно проходить лечение 440 человек, к тому же будут обеспечены дополнительные 120 мест для дневного стационара. Помощь окажут и взрослым, и детям.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В вопросе развития общественных пространств интересен проект увеличения набережной, о котором говорят уже минимум три года. В планах администрации города имеются намерения продлить ялтинскую набережную до пляжа ФГБУ «Военный санаторий «Ялта» (бывший «КЧФ») с одной стороны и до гостиницы «Ялта-Интурист» с другой стороны. В настоящее время прорабатывается концепция возможного расширения набережной. Возможная концепция может быть подготовлена в 2022 году.

Что касается пробок, в которых утопает Ялта даже в несезон, то здесь пока все сложно: в городе нет улавливающих парковок, существует ряд проблем с развитием транспортной инфраструктуры, и это все накладывается на и так узкие улочки города.

«Очень любим семьей отдыхать на ЮБК. Ежегодно приезжаем на машине, но, конечно, передвигаться именно по Алупке, где мы обычно живем, очень трудно. Часто застреваем где-то, иногда на дороге даже два автомобиля не могут разъехаться из-за припаркованных машин. Хотелось бы, чтобы вопрос этот решили улавливающими парковками и многоуровневыми», — сказал ФАН Елена Крапивная из Санкт-Петербурга.

Ожидается, что после принятия департаментом работ по второму и третьему этапу проект генерального плана будет направлен для согласования в профильные министерства и ведомства Республики Крым, после чего будет объявлено о проведении публичных слушаний. Вероятнее всего, они пройдут в октябре-ноябре, и к концу года документ утвердят.

Ранее ФАН рассказывал, что будет со строительной отраслью Крыма из-за ухода сразу трех руководителей. На прошлой неделе пост куратора ФЦП на полуострове покинул вице-премьер Евгений Кабанов, в отставку отправлен министр строительства Михаил Храмов, а глава Комитета по строительству, транспорту и ТЭК Госсовета Крыма Леонид Бабашов перешел в Госдуму.