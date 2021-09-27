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Стало известно, как тигр смог откусить ребенку палец в крымском сафари-парке
Происшествия
Стало известно, как тигр смог откусить ребенку палец в крымском сафари-парке
Pr Scr youtube.com  /  Татьяна Федорова

Симферополь, 27 сентября. Правоохранительные органы начали проверку по факту травмирования ребенка на территории сафари-парка «Тайган», где тигр откусил малышу палец.

Инцидент произошел вечером 26 сентября. Как стало известно, мама с ребенком приехали на отдых в Крым из Краснодара.

«22-летняя женщина совместно со своим малолетним ребенком, находившись на территории парка львов «Тайган», поднесла ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение, в результате чего ребенок получил повреждение руки», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым.

Ребенок находится в больнице в Симферополе. Ему пришлось ампутировать большой палец.

Руководство парка ситуацию не комментирует. На звонок по телефону, указанному как администрация сафари-парка, заявили, что комментариев не дают, а само руководство парка на данный момент отсутствует.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего занялись Следственный комитет и прокуратура.

Ранее ФАН сообщал, что пьяный мужчина открыл стрельбу по кошкам возле детской площадки в Мордовии. Мужчина нажимал на курок, не боясь ранить школьников.

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крым сафари-парк тайган
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