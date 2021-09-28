Историк рассказал, почему Крым не смог стать частью России в 1994 году

С момента распада СССР Крым предпринимал несколько попыток воссоединиться с Россией, однако удалось ему это только в 2014 году. О том, какие попытки жителями полуострова предпринимались в украинские времена, ФАН рассказал заместитель директора Института общественных наук и международных отношений (ИОНМО), доцент кафедры «История» СевГУ Вадим Хапаев.

Отметим, что после 1991 года крымчане совсем не обрадовались тому, что остались в составе Украины, и начали борьбу за отделение от нее. Больше всего к этому им удалось приблизиться в 1994 году, когда состоялись единственные в истории выборы президента Республики Крым. Тогда, в феврале 1994 года, набрав 72% голосов, победу одержал Юрий Мешков из блока «Россия», в который входили «Республиканская партия Крыма» и «Народная партия Крыма».

Мешкова поддержали как раз потому, что он выступал за воссоединение Крыма с Россией. То есть уже тогда Крым мог стать частью РФ, но была проблема — у руководства России в тот момент подобного желания не было.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В марте 1994 года президент Республики Крым Юрий Мешков издал Указ «О проведении опроса граждан Республики Крым 27 марта 1994 года», и уже в конце месяца состоялось голосование, на котором крымчанам предложили ответить на три вопроса: «Стоит ли расширить полномочия местных органов власти?», «Следует ли постоянным жителям Крыма иметь двойное гражданство (России и Украины)?» и «Должны ли указы президента Крыма иметь статус законов?»

На все вопросы большинство участников голосования дали положительный ответ. В референдуме приняли участие 1,3 миллиона человек, явка составила около 60%. Однако тогда их мнение не было учтено.

«Вхождению Крыма в состав России в 1994 году помешала в первую очередь позиция властей Российской Федерации. Тогдашний президент Борис Николаевич Ельцин всячески отказывался слышать сигналы из Крыма о стремлении граждан войти в состав Российской Федерации. Украинские власти тоже, конечно, противились этому, но это естественная реакция страны, когда от нее пытается убежать территория», — говорит Вадим Хапаев.

Министр иностранных дел Андрей Козырев относил ситуацию в Крыму к «реваншизму», и такую же позицию занял Борис Ельцин, что в итоге закрыло вопрос о воссоединении Крыма с Россией. А так как поддержки со стороны официальных российских властей не было, украинское руководство сделало все, чтобы подавить «сепаратизм» крымчан.

Новостное агентство «Харьков». / Евгения Авраменко

Верховная рада Украины 29 апреля 1992 года переименовала Республику Крым в Автономную Республику Крым, а 17 марта 1995 года приняла закон Украины «Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым», в связи с чем были отменены многие принятые ранее нормативно-правовые акты и упразднена должность президента Республики Крым. Украинские власти запретили деятельность крымских политических партий, большинство из которых были пророссийскими.

«История борьбы Крыма за воссоединение с Россией уходит корнями еще в начало 90-х годов. В 1990 году был принят закон о порядке выхода союзной республики из состава СССР. Этот закон требовал, чтобы автономное образование, входящее в ее состав, провело параллельно с референдумом о выходе союзной республики из СССР еще и референдум о будущем статусе автономии, чтобы ее жители определились, останутся ли они жить в составе Союза или тоже выйдут из его состава. Украина, объявив 24 августа 1991 года Акт о независимости, по этому закону была обязана дать Крыму возможность провести референдум о самоопределении, чего она не сделала, а Российская Федерация в лице Ельцина и его окружения ни словом об этом не обмолвилась. На самом деле, у РФ была масса правовых оснований для того, чтобы вопрос о статусе Крыма поставить. И главная правовая основа — это закон о порядке выхода союзной республики из состава СССР», — продолжает историк.

Так что, говорит Вадим Хапаев, хотя опрос, который проводился среди крымчан в 1994 году, и не получил правового воплощения, референдум 2014 года стал реализацией отнятого у крымчан еще в 1991 году права на самоопределение.

«Крым пытался решить вопрос о самоопределении многократно. 2014 год не возник из ниоткуда — это долгий путь домой, в том числе и долгий правовой, в особенности такого рода событиями была насыщена первая половина 90-х годов», — подытожил эксперт.

Ранее в комментарии ФАН политолог Сергей Юхин рассказал, как еще до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуострове, а также в целом на Украине продвигались идеи русского единства.