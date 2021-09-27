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Тигр откусил палец ребенку в сафари-парке «Тайган» в Крыму
Происшествия
Тигр откусил палец ребенку в сафари-парке «Тайган» в Крыму
Pr Scr youtube.com  /  Андрей Андреев

Серьезный инцидент случился в крымском парке львов «Тайган». Как оказалось, 22-летняя мама с годовалым малышом на руках слишком близко подошла к ограждению вольера, где народились хищники. В этот момент тигр откусил ребенку большой палец левой руки.

Накануне малыша отвезли в госпитализирован в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» в Симферополе. В пресс-службе Минздрава Крыма ФАН сообщили, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное, но, к сожалению, ему пришлось ампутировать палец.

Дозвониться в администрацию парка ФАН пока не удалось, комментариев от владельца парка Олега Зубкова так же пока нет.

Отметим, что этот случай не первый в парке. В 2018 году экскурсия по сафари-парку закончилась для туристки в больничной палате. Тогда Ольга из Кирова рассказывала, что во время прогулки и общения со львами один из молодых львов схватил ее за правую руку и потащил по земле. Позже выяснилось, что хищник прокусил ей руку насквозь. В сафари-парке тогда отметили, что женщина нарушила правила безопасности, так как была в не трезвом состоянии.

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