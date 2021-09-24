Бывшему вице-премьеру Крыма грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество

Симферополь, 24 сентября. Бывший вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства Михаил Хромов могут отправиться под стражу на срок до десяти лет.

Кабанова и Храмова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующей информацией поделились в суде. Оба чиновника ушли в отставку недавно.

Фигурантом этого дела также является руководитель строительной компании «Мастер-ЮГ». По информации правоохранительных органов, они похитили бюджетные деньги на сумму 57,5 миллиона рублей. На заседании представители защиты демонстрировали документы, по которым все деньги были якобы возвращены в бюджет двумя платежами.

Кабанов на должности вице-премьера курировал строительство и транспорт, а также реализацию ФЦП. Сергей Аксенов 23 сентября освободил Кабанова от занимаемого поста.