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«Плохого украинского шпиона» обнаружили водители на автодороге в Крыму
Общество
«Плохого украинского шпиона» обнаружили водители на автодороге в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Житель Крыма поделился в Сети видеороликом, на котором он запечатлел, как на участке дороги Щелкино-Ленино (восточная часть полуострова) стоит камера-тренога, а охраняет ее человек, на автомобиле которого развевается флаг бывшей «Партии регионов», где Крым изображен в составе Украины. Ранее эту партию возглавлял экс-президент Виктор Янукович.

Пользователи Сети начали активно комментировать данное видео, причем в основном в ироничной форме. Один из них отметил, что подобное народное творчество, наверное, уже стоит начать собирать в сборник: пользователь Игорь Юг уверен, что эти записи пользовались бы большим спросом, передает ФАН.

«Может, ему уже кто-нибудь скажет, что сейчас 2021 год и что Янукович давно не наш президент, а Крым находится в составе России? Если получится это сделать, скиньте мне потом видос», — написал Вадим Радченко.

«А еще говорят, что я живу прошлым и мне нужно еще раз сходить к врачу. Я уже почти в этом специалист, в связи с чем хочу дать этому человеку профессиональный совет, за который я заплатил 15 тысяч: хватит уже прятаться в авто, надо идти дальше, не оглядываясь назад», — пошутил Виктор Кряжев.

«Я так и знал, что работать с треногами в Крыму могут только украинские патриоты, поэтому они нас всех так бесят. Но это плохой шпион — он даже не стоит за поворотом и его хорошо видно», — добавил Евгений Ильич.

В целом люди с юмором отнеслись к данной ситуации. При этом многие высказывали свое недовольство фактом наличия треног на дорогах, отмечая, что перед ними не стоят предупреждающие знаки и они могут только зафиксировать нарушение, но не предотвратить его.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Сети появилось видео с убегающим от полиции голым мужчиной в Севастополе. Вскоре он все же был задержан и отправлен в спецучреждение.

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Все новости / Общество / «Плохого украинского шпиона» обнаружили водители на автодороге в Крыму
россия украина янукович крым флаг
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