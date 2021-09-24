Публицист Кеворкян объяснил, почему Турция не признает российский статус Крыма

Известный публицист Константин Кеворкян рассказал в комментарии ФАН, почему президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган не признал выборы депутатов Госдумы в Крыму, а также во время выступления в ООН заявил о непризнании российского статуса полуострова. Кроме того, эксперт объяснил, почему Анкара поддерживает Украину и «Меджлис крымскотатарского народа»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ).

В Сочи 29 сентября запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера. Ранее Эрдоган заявил американским журналистам, что на переговорах будут приняты «важные решения относительно двусторонних отношений». Он добавил, что темой обсуждения станет не только Идлиб, но и ситуация в Сирии в целом, а также отметил, что никаких делегаций не будет — президенты встретятся тет-а-тет.

Эксперт заявил, что сейчас сложно говорить о том, что имел в виду глава Турции, когда заявил о принятии важных решений в двусторонних отношениях государств. Лучше всего дождаться непосредственно встречи.

«По поводу непризнания Крыма. Надо понимать, что Турция является крупным, современным и динамично развивающимся государством, которое ведет свою собственную многовекторную политику, в том числе и в отношениях с Россией. В свое время было озвучено, что многообразие российско-турецких отношений подразумевает большое количество треков, по которым страны ведут переговоры. И они не являются переговорами, увязанными в один общий узел. Где-то достигаются договоренности и взаимовыгодные соглашения, где-то стороны свои позиции признают принципиально выдвигаемыми, и там продолжается дипломатическое, экономическое соперничество. Соответственно, тема Крыма является не дискуссионным вопросом, что неоднократно отмечалось российской стороной, и позиция Турции на взгляды правительства РФ здесь никак не влияет. Россия не допускает покушение на ее территориальную целостность», — подчеркнул Кеворкян.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Другие сферы сотрудничества, например, «Южный поток», карабахский конфликт, ситуация в Сирии, находятся в активном диалоге. Скорее всего, в Сочи пойдет речь не о Крыме, а о тех треках, по которым есть те или иные договоренности либо существуют такие возможности, добавил он.

«Заявлениями по Крыму Эрдоган подтверждает суверенность собственной политики на украинском направлении. Украина является чрезвычайно интересной площадкой для турецкой политики, бизнеса и инвестиций, и для того, чтобы заручиться у киевского режима максимальным благоприятствованием, он делает комплементарные заявления по крымскому вопросу. Кроме того, мы знаем, что в Турции живет большая крымскотатарская община, правительство Эрдогана сотрудничает с представителями «Меджлиса крымскотатарского народа» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Но эти вопросы не связаны с тем, что сейчас турецкая сторона собирается напасть и аннексировать Крым. Во многом заявления Эрдогана в сторону Киева носят комплиментарный характер для достижения экономических и политических интересов Анкары. Надо на это смотреть хладнокровно, спокойно, хотя, конечно, критиковать необходимо, поскольку если не будет никакой реакции, например, со стороны нашего МИД, то общественность внутри России этого не поймет», — сказал публицист.

ФБА «Экономика сегодня» / Герман Парло

Что касается амбиций Анкары на крымском направлении, то Константин Кеворкян заявил, что любой стратегический игрок, а Турция таким уже является, имеет и задекларированные цели, и цели, которые находятся вне зоны публичных интересов. Это может быть и работа спецслужб, и лоббистская деятельность, поскольку любая серьезная в военно-экономическом отношении держава ведет такую работу.

«Проникновение Турции не только на Украину, но и в Крым, безусловно, имеет место быть, и быть иначе не может — это правило геополитики. Данные моменты необходимо разоблачать, допустим, шпионскую деятельность, пресекать иностранное влияние. Нужно понимать, что, сколько существуют государства, столько ведется их разведывательная деятельность друг против друга. Куда большую озабоченность вызывает северо-восточный вектор движения Анкары, то есть в сторону тюркских государств: Кавказа и Средней Азии — туда сейчас направлено основное внимание Эрдогана», — считает эксперт.

Через эти территории тюркские интересы могут простираться аж до Якутии, которая является алмазной кладовой России. Представляется, что основное соперничество за влияние в этом макрорегионе между РФ и Турцией будет разворачиваться и обостряться. Константин Кеворкян заключил, что не видит, что Крым находится в центре этого соперничества.

Напомним, ранее крымские татары рассказали ФАН, что думают о переводе Украиной их алфавита на латиницу. Известно, что правительство Украины уже утвердило алфавит крымскотатарского языка, состоящий из 31 буквы, на основе латинской графики.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.