Бывшего крымского вице-премьера Кабанова заключили под стражу

Симферополь, 24 сентября. В Киевском районном суде Симферополя вынесли решение о заключении под стражу бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова до 22 ноября. Из зала суда его вывели в наручниках. Также избирается мера пресечения для экс-министра строительства Михаила Храмова.

Оба чиновника, которые ушли в отставку накануне, являются фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере». Также в этом деле есть еще один фигурант ― руководитель строительной компании «Мастер-ЮГ». По данным следствия, они совершили хищение бюджетных средств в размере 57,5 миллиона рублей.

Во время заседания защита показывала документы, согласно которым вся сумма ущерба была якобы возвращена в бюджет двумя платежами. Адвокат Михаила Храмова заявил, что указанные средства были возвращены до момента возбуждения уголовного дела, поэтому «какого-либо ущерба, о котором говорит в своем ходатайстве следователь, нет».

При этом бывший вице-премьер Кабанов заявил, что виновным в хищении себя не считает, так как, возможно, «где-то допустил ошибки в ценообразовании». Также он попросил не отправлять его в СИЗО. Защита предлагала назначить меру пресечения в виде домашнего ареста с гарантией сотрудничества со следствием.

Что касается объекта, который стал предметом разбирательства, то речь идет о водоводе от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла, построенном для решения проблемы водообеспечения полуострова.

Евгений Кабанов на посту вице-премьера курировал сферы строительства и транспорта, а также реализацию ФЦП. 23 сентября 2021 года Сергей Аксенов освободил Кабанова от должности. Михаил Храмов был назначен министром строительства и архитектуры Крыма в конце 2018 года. 22 сентября 2021 года глава Крыма подписал указ об отставке Храмова.