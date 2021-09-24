Политолог Джаралла оценил ситуацию с коррупцией в Крыму после задержания чиновников

Политолог Владимир Джаралла прокомментировал ФАН задержание вице-премьера Республики Крым Евгения Кабанова, а также министра строительства Михаила Храмова, которые незадолго до этого ушли в отставку по собственному желанию. Также эксперт рассказал, как изменилась ситуация с коррупцией на полуострове после 2014 года, когда Крым вернулся в состав России.

Известно, что Кабанов и Храмов были задержаны в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По данным следствия, их действия причинили бюджету ущерб в размере 57,5 миллиона рублей на объекте строительства водовода — объекта ФЦП.

Обвинение просило заключить под стражу бывших чиновников, а также задержанного гендиректора одной из стройкомпаний на два месяца, пока будет идти следствие. Адвокаты подсудимых просили о домашнем аресте. Евгения Кабанова и Михаила Храмова суд отправил под арест в СИЗО на два месяца.

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В разговоре с ФАН политолог отметил, что, раз следствие ведется, значит уже есть определенные доказательства. Он обратил внимание, что вся история с отставкой вице-премьера была растянута по времени.

«Как мы теперь понимаем, само желание Кабанова пойти в депутаты Госдумы вызывало у многих удивление и предположение, что главная причина как раз в этом — уйти в должность. Затем последовали достаточно рутинные процедуры вроде праймериза, а после, уже практически на финальной прямой, он вдруг пишет заявление о снятии своей кандидатуры. Становится понятно, что там есть действительно очень большие проблемы, другое дело, что непонятно, какого они масштаба. Задержание произошло сразу же после нескольких дней после выборов. Это означает, что разработка этой темы велась достаточно давно, и мы сейчас просто присутствуем при ее реализации», — сказал Джаралла.

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По поводу оценки ситуации с коррупцией на полуострове политолог заявил, что прежде всего нужно отметить коренное отличие в этом вопросе от Украины.

«Хотя в украинском государстве очень много говорят о борьбе с коррупцией и даже заявляют о тех или иных решениях, на самом деле, на Украине за годы независимости была создана система абсолютной и всепроникающей коррупции, которая шла от самых низовых и до самых высших сфер. После 2014 года эта система целиком и полностью была разрушена и ликвидирована в Крыму. Мы имеем дело с отдельными фактами коррупции, которые в какой-то степени могут быть связаны с материковыми теми или иными эпизодами, но в целом как система она в прежнем виде перестала существовать. С чем мы имеем дело сейчас. С тем же, что происходит в различных регионах России, где идет особенно масштабное освоение государственных средств — там часто приходится сталкиваться с элементами коррупции, которые как раз сейчас актуальны для Крыма», — заявил собеседник издания.

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По его словам, здесь есть своя специфика, она связана с тем, что на полуострове уже на протяжении семи лет происходит масштабная модернизация, которой в республике не было десятилетиями. Она осуществляется в виде Федеральной целевой программы.

«Ее четко можно разделить на два сектора. Первый из них — это проекты, реализуемые на федеральном уровне и контроле, и их эффективность и результативность являются предметами законной гордости. Это масштабные и впечатляющие проекты, которых просто не было ранее, и они показывают эффективность своей работы. Вторая часть ФЦП — эта та, которая реализуется на местном уровне. Речь идет о масштабных ремонтных работах инфраструктуры, строительстве новых зданий в сфере образования и медицины и целом ряде других вопросов. Именно здесь на этом уровне приходится сталкиваться со случаями коррупции. Уже черным юмором стала ситуация, что место вице-премьера, курирующего реализацию ФЦП в Крыму, является проклятым, потому что из трех вице-премьеров все трое, по сути, уже сидят, хоть и кто-то пока находится только в СИЗО (трое вице-премьеров оказались замешаны в делах о мошенничестве. — Прим. ФАН). То есть понятно, что сейчас идет следствие — Кабанов задержан. Но тем не менее само по себе это символично», — считает эксперт.

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Владимир Джаралла добавил, что системной коррупции в Крыму нет, поскольку мы имеем дело с теми или иными вещами, которые немедленно пресекаются со стороны правоохранительных органов. Именно они и являются системой, не позволяющей дойти коррупции до каких-то опасных масштабов.

«В Крыму были созданы большие внутренние структуры, которые должны предотвращать коррупцию или бороться с ней. К сожалению, у многих создается впечатление, что это один из вариантов внутренней борьбы, который используется в тех или иных случаях. Тем не менее структуры есть и они работают. Ключевая роль в создании барьеров и борьбе с коррупцией принадлежит правоохранительным органам. Весьма важную роль в этом играет то, что они в значительной степени независимы от местных властей. Поэтому мы можем говорить, что ключевое отличие России, которое мы все видим, как раз именно и состоит в том, что когда здесь так много шума вокруг фактов коррупции, они вызваны тем, что эти факты коррупции уже разоблачены и наказаны», — констатировал политолог.

Отметим, бывший заместитель главы правительства Крыма Олег Казурин, также курировавший ФЦП, был задержан в феврале 2017 года по делу о коррупции. Позже суд признал его виновным в получении взятки в 27 миллионов рублей от одного из крымских застройщиков. Его приговорили к 11 с половиной годам лишения свободы. Спустя несколько месяцев по подозрению в получении взятки был задержан преемник Казурина Виталий Нахлупин. На данный момент он находится в СИЗО.

Ранее ФАН сообщал, что на суде по избранию меры пресечения Евгению Кабанову бывший крымский вице-премьер фактически свою вину не признал и отказался от сотрудничества со следствием.