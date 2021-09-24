Суд избирает меру пресечения экс-премьеру Крыма Евгению Кабанову

Киевский районный суд избирает меру пресечения для бывшего вице-премьер-министра Крыма Евгения Кабанова. Все это время здание особо охраняют сотрудники Росгвардии.

Обвинение просит заключить Евгения Кабанова под стражу на время проведения следствия, адвокаты в свою очередь просят домашний арест. По версии следствия, крымскому бюджету нанесен ущерб на сумму 57,5 миллионов бюджетных рублей. Защита представляет на суде документы, согласно которым вся сумма ущерба якобы уже возвращена в бюджет. При этом следователь по уголовному делу говорит в суде, что экс-вице-премьер фактически свою вину не признал и отказался от сотрудничества со следствием.

Также сегодня мера пресечения будет избрана для экс-министра строительства и архитектуры РК Михаила Храмова и гендиректора одной из стройкомпаний.

Ранее сообщалось, что задержанных подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Кроме того, речь может идти и о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Ранее ФАН сообщал, что в строительной отрасли Крыма из-за ухода сразу трех руководителей начали переживать о дальнейшей судьбе сферы.