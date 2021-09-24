Что будет со строительной отраслью Крыма из-за ухода сразу трех руководителей

Одновременный уход трех руководителей, контролирующих строительную отрасль Крыма, заставил представителей сферы переживать о том, что ждет рынок строительства жилья в ближайшее время. ФАН разбирался в ситуации.

Отметим, что за 22–23 сентября строительная сфера полуострова лишилась сразу трех важных фигур. Сначала свой пост покинул министр строительства Михаил Храмов. Далее появились сообщения об уходе в отставку вице-премьера Евгения Кабанова, который курировал сферу строительства и транспорта, а также реализацию проектов Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Позже должность председателя Комитета по строительству, транспорту и ТЭК Госсовета Крыма покинул Леонид Бабашов в связи с переходом в Госдуму.

Подобные кадровые ротации озадачили представителей строительной отрасли полуострова и заставили задуматься о том, что ждет сферу далее и не начнется ли кризис в отрасли до появления новых кураторов на этом поприще.

Невские Новости /

ФАН пообщался по этому вопросу с политологом Денисом Батуриным, а также с помощником экс-председателя комитета Госсовета по строительству Леонида Бабашова и представителем одной из строительных компаний.

«На сегодняшний день что касается работы комитета Государственного совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, то какой-то серьезной документации в работе или незакрытых проектов по вопросам строительства нет. На данный момент острых вопросов, требующих безотлагательного решения, также нет. Все процессы налажены, поэтому смена председателя на этом посту на слаженную работу сферы и реализацию проектов ФЦП никак не повлияет. Леонид Иванович закрыл все проекты и решил все вопросы с документацией по этому направлению и готовится к переходу в статус депутата Государственной думы», — рассказал ФАН помощник Леонида Бабашова Сергей Гуленко.

facebook.com / Леонид Бабашов

Отработав почти три года на должности вице-премьера, Евгений Кабанов уходит на волне серьезных сообщений о его задержании силовиками сразу после отставки.

«Я думаю, это (отставка вице-премьера. — Прим. ФАН) не критично. Безусловно, в ходе реализации программы хотелось бы обойтись без каких-либо подобных решений, но оно уже принято. Глава республики и депутаты прекрасно понимают эту ситуацию. В целом же контракты заключены, ФЦП реализуется. При этом есть достаточно много контролирующих структур, которые связаны с реализацией ФЦП. Не все замыкается и не все должно замыкаться на личности вице-премьера, курирующего это. Понятно, что от него, его активности и понимания ситуации зависит многое, однако данную должность займет другой куратор программы, пускай и временный, который будет работать до назначения конкретного вице-премьера. Поэтому говорить о том, что ФЦП может столкнуться с проблемами исходя из того, что ушел вице-премьер — это не совсем правильно. Тем более это не первый заместитель председателя совета министров в Крыму, который уходит в отставку», — подчеркнул политолог Денис Батурин.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Тем временем, как считает руководитель одной из строительных фирм в Крыму Александр, который попросил не указывать его фамилию, после такой резкой смены сразу трех руководителей сферы реализация некоторых проектов может на время затянуться, так как приход новых людей на эти должности заставит тех вникать в тонкости работы. Кроме того, пертурбации в сфере могут заставить самих застройщиков приостановить работу на некоторое время, чтобы дождаться конкретных людей на местах. Тем не менее он считает, что ситуация может быть критичной только в том случае, если на должности долго никого не будут назначать, что маловероятно. Отметим, что замену Михаилу Храмову уже нашли ― врио министра строительства и архитектуры республики назначен Карлен Петросян.

Ранее ФАН сообщал, что экс-премьер Крыма Евгений Кабанов вскоре после утверждения отставки был задержан. Его могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжкого вреда в виде мошенничества и коррупции.