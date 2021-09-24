Бывшего вице-премьера Крыма Кабанова задержали после отставки

Симферополь, 24 сентября. Экс-премьер Крыма Евгений Кабанов, задержан после отставки. Он курировал Федеральную целевую программу социально-экономического развития.

Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в виде мошенничества и коррупции. Об этом сообщил источник в совете министров Крыма, передает РИА Новости.

Ранее политолог Денис Батурин объяснил, с чем может быть связана отставка вице-премьера Крыма. По словам Батурина, крымская власть обновляется регулярно, к тому же прошел избирательный цикл, поэтому особых подводных камней искать не стоит.

Об отставке Кабанова стало известно, когда глава Крыма Сергей Аксенов внес соответствующий вопрос на рассмотрение депутатов. Депутаты Госсовета Республики Крым согласовали отставку вице-премьера РК — «за» проголосовали 73 парламентария. Евгений Кабанов занимал пост вице-премьера с ноября 2018 года и курировал строительный комплекс Крыма, а также реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова.