Расстрелявший крымского мэра киллер задержан во Львове

Сотрудники украинской полиции задержали во Львове мужчину, который подозревается в убийстве одного из мэров крымских городов в феврале 2013 года. Скорее всего, речь идет о 41-летнем Кирилле Костенко, бывшем главе Симеиза — он был расстрелян в собственном автомобиле возле одного из домов поселка. У него остались жена и пятеро детей.
Транспортное средство, на котором передвигался киллер, вскоре было обнаружено сожженным рядом с местным кладбищем. Выяснилось, что авто марки «ВАЗ» было угнано незадолго до трагедии.
Как сообщили в пресс-службе силового ведомства Украины, предположительно, после совершения убийства мужчина покинул территорию страны и скрывался. Однако сегодня, спустя восемь с половиной лет, появилась информация, что он находится во Львове. Мужчину задержали. Во время обыска у него были обнаружены фальшивые документы, а также патроны и оружие, передает ФАН. Сам мужчина является жителей Львова.
Отметим, что это было всего лишь одно из многочисленных убийств глав сел и районов Крыма, которое произошло при Украине. Вообще судьба мэров крымских городов при Украине складывала не очень радужно. Только с 2010 года в республике погибло семь мэров, включая Костенко — в основном они были расстреляны, а виновники так и не найдены.
Так, например, мэр Новофедоровки Игорь Колодяжный был убит в 2010 году очередью из автомата, тогда нашли только киллера, но заказчику установить не удалось. Затем, в 2011 году, при странных обстоятельствах погиб глава села Веселое Игорь Юшко — на его теле в районе сердца была обнаружена рана, которая оказалась выстрелом из охотничьего ружья.
В следующем году мэр Малого Маяка Леонид Малык в состоянии наркотического опьянения выпал из окна третьего этажа одной из больниц Симферополя. По некоторым данным, его до этого времени некто длительное время преследовал.
Кроме того, летом 2013 года был смертельно ранен возле своего дома мэр Феодосии Александр Бертенев — ему выстрелили в спину из обреза охотничьего ружья. После 2014 года, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России, больше таких трагических инцидентов не происходило. Это еще раз показывает то, как была выстроена система безопасности тогда и сейчас.
Сегодня периодически тоже поступают угрозы в адрес крымских градоначальников, об этом ранее, например, открыто заявляла мэр Ялты Янина Павленко. Однако в целом ситуация с безопасностью стабильная, ничего подобного, что происходило при Украине, сегодня в Крыму нет, правоохранительные органы за этим тщательно следят.
Напомним, ранее ФАН сообщал, что видео с убегающим от полиции голым мужчиной в Севастополе появилось в Сети. В результате его забрала бригада скорой медицинской помощи.