Расстрелявший крымского мэра киллер задержан во Львове

Сотрудники украинской полиции задержали во Львове мужчину, который подозревается в убийстве одного из мэров крымских городов в феврале 2013 года. Скорее всего, речь идет о 41-летнем Кирилле Костенко, бывшем главе Симеиза — он был расстрелян в собственном автомобиле возле одного из домов поселка. У него остались жена и пятеро детей.

Транспортное средство, на котором передвигался киллер, вскоре было обнаружено сожженным рядом с местным кладбищем. Выяснилось, что авто марки «ВАЗ» было угнано незадолго до трагедии.

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства Украины, предположительно, после совершения убийства мужчина покинул территорию страны и скрывался. Однако сегодня, спустя восемь с половиной лет, появилась информация, что он находится во Львове. Мужчину задержали. Во время обыска у него были обнаружены фальшивые документы, а также патроны и оружие, передает ФАН. Сам мужчина является жителей Львова.

npu.gov.ua / Офіційний сайт Національної поліції

Отметим, что это было всего лишь одно из многочисленных убийств глав сел и районов Крыма, которое произошло при Украине. Вообще судьба мэров крымских городов при Украине складывала не очень радужно. Только с 2010 года в республике погибло семь мэров, включая Костенко — в основном они были расстреляны, а виновники так и не найдены.

Так, например, мэр Новофедоровки Игорь Колодяжный был убит в 2010 году очередью из автомата, тогда нашли только киллера, но заказчику установить не удалось. Затем, в 2011 году, при странных обстоятельствах погиб глава села Веселое Игорь Юшко — на его теле в районе сердца была обнаружена рана, которая оказалась выстрелом из охотничьего ружья.

В следующем году мэр Малого Маяка Леонид Малык в состоянии наркотического опьянения выпал из окна третьего этажа одной из больниц Симферополя. По некоторым данным, его до этого времени некто длительное время преследовал.

pxhere.com /

Кроме того, летом 2013 года был смертельно ранен возле своего дома мэр Феодосии Александр Бертенев — ему выстрелили в спину из обреза охотничьего ружья. После 2014 года, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России, больше таких трагических инцидентов не происходило. Это еще раз показывает то, как была выстроена система безопасности тогда и сейчас.

Сегодня периодически тоже поступают угрозы в адрес крымских градоначальников, об этом ранее, например, открыто заявляла мэр Ялты Янина Павленко. Однако в целом ситуация с безопасностью стабильная, ничего подобного, что происходило при Украине, сегодня в Крыму нет, правоохранительные органы за этим тщательно следят.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что видео с убегающим от полиции голым мужчиной в Севастополе появилось в Сети. В результате его забрала бригада скорой медицинской помощи.