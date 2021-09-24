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Девочка-подросток пыталась спрыгнуть с трубы котельной в Ялте
Происшествия
Девочка-подросток пыталась спрыгнуть с трубы котельной в Ялте
pixabay.com  /  jwvein

Ялта, 24 сентября. Ребенок залез на самый верх трубы котельной, чем подверг свою жизнь опасности. Местный житель, ставший свидетелем ситуации, позвонил в дежурную часть, чтобы вызвать полицейских. Позже он рассказал о ссоре, которая произошла между подростком и ее матерью. Ялтинец случайно услышал устный конфликт между родственницами, после чего девочка и решилась на отчаянные действия.

«Полицейские поддерживали разговор с подростком, чтобы отвлечь ее от необдуманного поступка. В это время один из мужчин незаметно подобрался к девочке, отдернул ее от края и перенес через ограждение в безопасное место», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. С ней и ее мамой провели профилактическую беседу. При этом участников спасательной операции — как правоохранителей, так и местного жителя — наградили медалью «За проявленную смелость и самоотверженность при оказании помощи человеку, оказавшемуся в беде».

Ранее ФАН сообщал, что неизвестные выложили в Сеть информацию о готовящемся теракте в одной из школ Крыма. Директор учебного заведения нашла в сотовом телефоне ученицы страшное послание.

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подросток ялта
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