Политолог Батурин объяснил, с чем может быть связана отставка вице-премьера Крыма

Политолог Денис Батурин в комментарии ФАН назвал одну из возможных причин, почему вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов покинул свою должность, а также почему ушел в отставку министр строительства РК Михаил Храмов. Кроме того, эксперт рассказал, отразятся ли эти изменения на реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона, которую ранее курировал Кабанов.

Об отставке Кабанова стало известно накануне вечером, когда Сергей Аксенов внес соответствующий вопрос на рассмотрение депутатов. Депутаты Госсовета Республики Крым согласовали отставку вице-премьера РК — «за» проголосовали 73 парламентария. Сегодня глава Крыма подписал документ, который освобождает Евгения Кабанова от занимаемой должности по собственному желанию.

«О том, кто может занять эти вакантные должности, говорить еще рано, решение должен принять депутатский корпус и глава республики. Пока что принято решение об отставке Евгения Кабанова как вице-премьера на заседании парламента Крыма. Также по собственному желанию уволился министр строительства. Здесь особых подводных камней искать не стоит, крымская власть обновляется регулярно, к тому же прошел избирательный цикл», — сказал Батурин.

Пресс-служба вице-премьера Крыма Е.К. Кабанова /

Эксперт добавил, что по ряду вопросов в строительной отрасли Крыма существуют некоторые особые ситуации. Он напомнил, что ранее сообщалось о строительстве большого комплекса, фактически нового города, ориентированного на курортную отрасль.

«В связи с этим, возможно, эта отставка является неким поиском баланса среди застройщиков, потому что прошлое вице-премьера было связано с крупной строительной компанией. Для того, чтобы не было конфликтов интересов, возможно, и было принято решение [об отставке] накануне реализации этого большого проекта, чтобы не было никаких подозрений о каком-то приоритете в этом вопросе. Вот это может быть одной из возможных причин. При этом стоит отметить, что ранее появлялась информация о том, что уход Евгения Кабанова из избирательной кампании был связан с неким конфликтом интересов. Кроме того, председатель парламента и глава республики попросили Кабанова снять свою кандидатуру с выборов в депутаты Госдумы для того, чтобы курировать ФЦП, что было невозможно в режиме избирательной кампании. При этом конфликта интересов по итогам расследования деятельности Евгений Кабанова обнаружено не было. Поэтому версию о чистоте игры накануне реализации большого проекта исключать не стоит. Подчеркну, что это всего лишь версия», — обратил внимание политолог.

twitter.com / @BaturinD

По его словам, в целом же такая ротация обусловлена новым политическом циклом и окончанием избирательной кампании, по итогам которых тоже делают определенные кадровые выводы, согласовываются интересы элитных групп в любом регионе.

«Чем займется Храмов, я не знаю. Евгений Кабанов, нельзя исключать, что он вернется в бизнес, которым он успешно занимался до того времени, как стал чиновником и государственным служащим. Я думаю, это вероятнее всего», — констатировал Денис Батурин.

Евгений Кабанов занимал пост вице-премьера с ноября 2018 года и курировал строительный комплекс Крыма, а также реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова. Летом он выдвигался кандидатом в депутаты Государственной думы, но в итоге отказался от предвыборной гонки в пользу реализации ФЦП. Министр строительства и архитектуры Михаил Храмов возглавлял ведомство с декабря 2018 года.

Напомним, ранее политолог пояснил ФАН результаты думских выборов, которые показал Крым. Он отметил, что за ходом голосования на полуострове следили также иностранные наблюдатели, что для республики — важный фактор, поскольку регион находится под санкциями.