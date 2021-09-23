ФСБ провела обыски в департаменте сельского хозяйства Севастополя

Сотрудники ФСБ провели обыск и выемку документов в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя, главой которого является Вадим Кирпичников. Информацию о проведении следственных мероприятий ФАН подтвердили источники в силовых структурах. Пока уголовное дело не возбуждено.

Причиной проведения обысков может быть распределение ведомством нескольких десятков миллионов субсидий на сельскохозяйственную деятельность. Несколько дней назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время заседания правительства поручил провести служебную проверку в отношении главы департамента Кирпичникова.

Проблема озвучивалась и ранее — документы, необходимые для выделения помощи предпринимателям различных сфер, принимаются слишком поздно, ближе к концу года, когда многие уже не могут воспользоваться такой помощью. Вот и на этот раз, как оказалось, в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка порядок выделения субсидии сельхозпроизводителям для установки и ремонта систем гидромелиорации приняли слишком поздно. И хотя Кирпичников объяснял это тем, что заявок на такую субсидию в департамент не поступало, Развожаев высказался довольно серьезно:

«Надо ж фантазию проявить, догадаться, что когда-нибудь департамент сельского хозяйства надумает понять порядок и раздать деньги, заложенные в бюджете под елочку. <…> Давайте тоже — служебную проверку в отношении директора департамента».

Причем, по данным замдиректора департамента Максима Рожкова, сельхозпроизводителям готовы возместить до 90% от понесенных затрат. В будущем городские власти планируют ввести в эксплуатацию около 140 гектар земель с гидромелиорацией.

Ранее оперативники ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию в Керчи, которую обустроили двое безработных граждан.