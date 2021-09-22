Подросток погиб в результате серьезного ДТП в Крыму

Красногвардейское, 22 сентября. Вечером 22 сентября в селе Амурское Красногвардейского района произошла авария с участием легковушки и многофункциональной дорожной техники. Инцидент случился в месте проведения дорожных работ. В частности, водитель BMW ехал на большой скорости, не выбрал необходимый боковой интервал, в результате чего врезался в экскаватор-погрузчик, который находился на обочине справа.

«В результате ДТП смертельно травмирован пассажир иномарки 2004 года рождения. На месте ДТП работали наряды ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения», — сообщили ФАН в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

МВД по Республике Крым /

По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее ФАН сообщал, что в Евпатории на местной АЗС произошла перестрелка с участием нескольких десятков человек. Приехавшие на место правоохранители задержали порядка 60 человек и изъяли восемь единиц оружия.