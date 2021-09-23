Волонтер Петрусевич рассказала о серьезной ситуации, сложившейся с приютами в Крыму

Ситуации, когда женщина вынуждена уходить от мужа-пьяницы или насильника, встречаются нередко. Однако специальных учреждений, где готовы помочь женщинам в трудную минуту, не так много. Корреспондент ФАН пообщался с многодетной мамой, директором благотворительной организации «Добро мира ― Волонтеры Крыма» Валерией Петрусевич о болезненной для Крыма теме ― нехватке специализированных учреждений, деятельность которых будет направлена именно на помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

На сегодняшний день на полуострове работают всего два подобных учреждения. Первое из них ― это ГБУ «Центр социальной поддержки семей, детей и молодежи» в поселке Гвардейское (под Симферополем), в котором предусмотрено 20 мест.

«У них есть четыре отделения: там содержатся выпускники интернатов, то есть сироты; беременные женщины, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации; приют для несовершеннолетних — там размещаются дети, временно лишенные родительской опеки либо на период, когда родители проходят лечение или находятся в местах лишения свободы; четвертое отделение как раз для женщин, которые пострадали от семейного насилия, они могут расположиться на срок до шести месяцев. Но, во-первых, центр обычно переполнен, там очень часто не хватает места. Во-вторых, чтобы туда попасть, необходимо российское гражданство, да и множество различных документов, а ситуации бывают разные», — рассказывает Валерия.

Второе учреждение ― один единственный центр помощи ― кризисный центр для женщин «Крымский дом для мамы». Но есть один важный нюанс ― в нем на сегодняшний день есть всего четыре места. И это даже не госучреждение, а центр под патронатом Крымской епархии.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В обоих центрах женщинам оказывают комплексную помощь: это и юридические консультации, и помощь в оформлении пособий и льгот, и помощь в профориентации и получении дополнительного образования и последующего трудоустройства.

«В идеале оказывают женщине помощь так, чтобы она могла уйти от абьюзера, если она в такой ситуации оказалась, и могла наладить свою жизнь с ребенком вплоть до устройства его в сад», — поясняет волонтер.

Однако во всей этой цепочке есть то, что способно все испортить: несмотря на всестороннюю помощь, если женщина сама не хочет что-то менять, то все старания будут напрасны. Неутешительная статистика гласит, что многие женщины, которые пострадали от домашнего насилия и обратились за помощью, вскоре возвращаются в семью, к человеку, который причинял боль ей и ребенку. Поэтому уже на этапе общения с психологами становится ясно, действительно ли женщине нужна помощь либо же это только попытка шантажа.

Очень часто бывает так, что женщинам просто не хватает мотивации и поддержки, чтобы вырваться от проблем и уйти от абьюзера.

«Они сбегают, потому что боятся за свою жизнь, но при этом у них недостаточно моральных и психологических сил, чтобы бороться за свое существование. И тогда приходят на помощь психологи, волонтеры, они пытаются убедить, оказать поддержку женщине, чтобы она не вернулась обратно. Потому что у нее психологическая зависимость, может быть, депрессия, апатия, у нее просто нет сил для того, чтобы что-то менять», — поясняет Валерия Петрусевич.

pexels.com /

Что касается тех, у кого нет документов или есть какие-то другие причины, по которым женщину не могут принять в центры, то в Крыму есть достаточно учреждений, которые помогают алко- и наркозависимым. И там тоже людям оказывают помощь в борьбе с зависимостью, помогают с работой и жильем.

Однако если говорить именно о центрах для помощи женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, то 24 места в двух учреждениях ― это все, что есть у Крыма сегодня. Осложняется все это тем, что не всегда проблему можно решить за срок в шесть месяцев, который установлен для периода пребывания там.

«Например, нельзя же восстановить сгоревший дом за полгода. Но пока женщины находятся в этих центрах, у них есть возможность копить средства, которые им полагаются по льготам и соцвыплатам. В первую очередь в таких учреждениях помогают наладить социальные выплаты, и шесть месяцев можно копить эти пособия, потом снять жилье и иметь какие-то средства к существованию на первое время. Потому что в обоих центрах их обеспечивают всем необходимым — питанием, памперсами для детей, одеждой», — рассказала собеседница ФАН.

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Примерно половине женщин, попавших в центр, за полгода действительно удается вернуться к нормальной жизни, найти работу. Другие же, которые не смогли за это время изменить жизнь к лучшему и социализироваться, возвращаются к абьюзеру, спиваются, становятся неблагополучными.

«При Украине подобных центров не было вообще. То есть центров, где помогали бы женщинам, пострадавшим от домашнего насилия не было совершенно, помощь оказывалась только беременным. Но все равно на сегодняшний день у нас очень мало различного рода приютов для людей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации», — сожалеет волонтер.

Как говорит Валерия, волонтеры со своей стороны неоднократно писали обращения городским и республиканским властям, депутатам, что у них на учете стоит большое количество женщин, у которых не решен вопрос с жильем, что им нужна помощь более комплексная, чем могут предоставить волонтеры, но какого-то решения озвучено не было. Это пока обычные отписки, в которых ссылаются, что подобные центры есть.

Сегодня, чтобы как-то изменить положение и улучшить его, нужна комплексная поддержка волонтерских организаций, которые занимаются оказанием помощи в подобных ситуациях. Тогда получится обеспечивать этих женщин всем необходимым, когда те пытаются состоятельно изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее ФАН рассказывал, что волонтеры Крыма спасли оставшуюся на улице сибирячку с двумя детьми. Люди собрали средства, чтобы женщина с матерью и детьми смогла уехать к родственнице и больше не жить на вокзале.