Крымские татары рассказали, что думают о переводе Украиной их алфавита на латиницу

Корреспондент ФАН поговорил с крымскими татарами, проживающими на российском полуострове, и обсудил с ними решение кабмина Украины о переводе всей крымскотатарской письменности с кириллицы на латиницу. Они рассказали, что думают по поводу такой идеи украинских властей.

Накануне правительство Украины утвердило алфавит крымскотатарского языка, состоящий из 31 буквы, на основе латинской графики. Сообщается, что он был разработан при участии различных украинских университетов, а также представителей запрещенного в РФ «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ). Также указывается, что основанием для этого является решение «Курултая крымскотатарского народа» 1991–1993 годов.

В связи с этим украинскими минобразования, минкультуры и министерству по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» были даны поручения перевести учебный процесс, а также учебники и методички на новый алфавит на основе латиницы к 1 января 2025 года.

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«Я лично не вижу в этом ничего страшного, потому что этот вопрос обсуждался давно. Насколько я знаю, после распада СССР в Крыму властями даже было поддержано это решение, однако переход на этот алфавит так и не был осуществлен. Хотя уже был принят и даже утвержден крымскотатарский алфавит на латинице. Другое дело, что на Украине просто пытаются этим делом спекулировать, показывая, как они у себя там якобы заботятся о крымских татарах. Ничего этого нет — это просто красивая картинка для дураков, которые думают, что там действительно кого-то мы можем интересовать. О чем говорить, если на всей материковой Украине есть всего только две крымскотатарские школы, одну из которых открыли только недавно под Киевом на 100 человек?» — заявил ФАН крымчанин Эмир Сулейманов.

Он признался, что многие его знакомые после 2014 года уехали жить на Украину, потому что им там много чего обещали, в том числе квартиры и земли для переселенцев, но когда те поняли, что их попросту обманывают, вернулись жить в Крым и ни разу об этом не пожалели. Такая ситуация сложилась во многих крымскотатарских семьях.

Пресс-служба Госкомнаца РК /

«Честно говоря, перевод нашего языка на латиницу меня не сильно беспокоит, потому что люди все равно будут делать так, как им удобно, то есть пользоваться кириллицей. Со временем, возможно, ситуация изменится, не знаю, но сейчас это ни на что серьезно не повлияет. Тем более к 2025 году на Украине многое может измениться, в том числе правительство, отношение к крымским татарам, так что планировать там ничего серьезного нельзя, да и веры украинским властям уже ни у кого нет. Все уже поняли, что на самом деле они просто используют представителей нашего народа в своих целях. Как ни странно, но среди крымских татар никто украинский язык почти не знает, а вот с русским у нас хорошо. Видимо, так сложилось исторически, что нам не нужна Украина, а мы ей. В Крыму же при России мы зажили куда лучше, чем это было в украинские времена. Сейчас мы все ждем, когда откроется Соборная мечеть, в украинские времена мы об этом могли только мечтать. Так что с россиянами и кириллицей нам живется лучше, и пока они там только что-то говорят и обещают, тут это просто берут и делают», — высказал свою позицию Амбеджит, житель Симферополя.

Действительно, ранее, до 1928 года, крымскотатарский язык использовал арабский алфавит, после чего его перевели на латиницу, а спустя 11 лет — на кириллицу, которая используется до сих пор. В 1992 году украинскими властями был утвержден соответствующий алфавит на латинице, а через пять лет это решение поддержал Верховный совет Крыма, но самого перехода так и не произошло на официальном уровне, почему — неизвестно.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымские татары объяснили важность голосования на выборах депутатов в Госдуму. По этому поводу высказался лично муфтий Крыма и Севастополя.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.