Спелеолог Самохин рассказал об уникальности пещер Крыма и смертельной опасности внутри

Председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин рассказал ФАН об уникальности крымских пещер с точки зрения науки, а также найденном в одной из них минерале, который, возможно, не встречается больше нигде в мире. Как оказалось, на полуострове есть даже свои черноморские тюлени, которые проживают в районе самой протяженной в республике пещеры.

По словам собеседника ФАН, уникальность пещер можно определять по разным критериям. Например: известняковые они или глиняные, протекают ли внизу подземные реки, в каком объеме содержится углекислый газ? Благодаря их изучению ученые пришли к выводу, что раньше на территории полуострова была саванна. Теперь в Крыму есть семь климатических зон.

«Есть интересные пещеры, уникальные, с глубокими сифонами. Сифон — это когда вход полностью затоплен водой и там есть озеро с проточной или непроточной водой. На сегодняшний день самое глубокое озеро, в которое опускался человек в Крыму, находится в Скельской пещере — 66 метров, а самый протяженный сифон — около 350 метров — в источнике Пания, находится в массиве Ай-Петри, Большой Каньон. Средняя протяженность крымских пещер составляет порядка 300-500 метров. Но есть уникально большие пещеры. Например, Красная — ее протяженность составляет 25 км, причем она с подземной рекой. Таких экземпляров с подземными реками у нас немного. Пещера Черная, Алешина вода — там порядка 3-6 км протяженность, там есть подземные реки. Есть уникальные пещеры в том плане, что они образованы не растворением известняка, а другими процессами, заложенными в их породах», — отметил ученый.

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Самохин добавил, что существуют такие пещеры, в которых живет черноморский тюлень: на мысе Опук как раз находится самая протяженная прибрежная пещера. Крымские пещеры богаты и на палеонтологические находки. Ими отличается пещера Таврида, где обнаружены уникальные следы, в том числе логово хищников.

«В течение почти 300 тысяч лет там было логово хищников, они заносили туда пропитание своим детенышам. Там найдено порядка метра костных останков животных, причем они возраста 1,5-1,8 млн лет. Раньше здесь были саванны, обитали слоны, носороги, верблюды — кого тут только не было. Интересна и минералогия в крымских пещерах. Помимо минералов, которые связаны с карбонатами, есть еще минералы, образованные при соприкосновении биогенного вещества органики и неорганики. Биогенное вещество — это прежде всего древнее гуано (разложившиеся естественным образом остатки помета. — Прим. ФАН) летучих мышей и известняк. За счет этого образуются [вещества] биогенного происхождения — фосфаты кальция, которые встречаются достаточно редко, поскольку на поверхности, не в пещере, они быстро разрушаются и превращаются в пыль. В пещере же они сохраняются в течение длительного периода времени. Таких минералов в мире единицы. Мы сейчас обсуждаем с нашими минералогами, что, скорее всего, будут доказательства найденного совершенно нового минерала для мира, который есть только в Крыму», — заявил старший преподаватель КФУ им. Вернадского.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт отметил, что обычно человек дышит воздухом, который содержит 21% кислорода и до 0,03-0,04% углекислого газа. Но есть крымские пещеры, где содержание углекислого газа достигает и 6%, что в 150 раз выше нормы. Например, такое наблюдается в пещере Бездонный Колодец в Белогорском районе.

«О ней ходило много легенд. К сожалению, там погибали люди. Человек туда спускался и погибал, потому что 6% углекислого газа — это смертельная доза, а этот газ еще без запаха и цвета. Выяснилось, что туда можно спускаться только зимой, когда холодный и свежий воздух опускается вниз и там проветривается», — сказал Геннадий Самохин.

Председатель Российского союза спелеологов отметил, что в пещере Таврида тоже было превышение количества углекислого газа, максимально до 4%. Но когда были открыты входы, то воздух очистился.

Ранее ученый рассказал ФАН, как в Крыму появились тысячи пещер и почему их важно изучать. Оказывается, от этого многое зависит, в частности вопрос решения водообеспечения полуострова.