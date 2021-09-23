Крымский гид назвал причину невероятного интереса туристов к Ялте в 2021 году

Ялта стала любимым местом россиян, которые приезжали на отдых в Крым в этом туристическом году. По данным Tvil.ru, популярность полуострова в целом выросла на треть — летом 2021 года россияне приезжали сюда на 34% чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Вторую строчку рейтинга после Ялты занимает Феодосия, на третьем оказалась Евпатория, далее следуют Алушта и Севастополь. Гид по Крыму Дмитрий Поликарпов в комментарии ФАН объяснил повышенный интерес туристов к Ялте.

«Ялта испокон веков была и остается курортной столицей Крыма (не только в этом сезоне). На мой взгляд, у этого — множество очевидных причин. В Ялте и окрестностях уникальный микроклимат и самая живописная природа. Это «легкие» Крыма, очень целебные места. Исторически Ялта являлась здравницей, здесь масса санаториев», — рассказывает гид.

Кроме того, по его словам, Большая Ялта сочетает в себе как исторические и архитектурные памятники, так и разнообразные природные достопримечательности (пляжи, горные тропы, водопады, озера).

«В любое время года Ялта найдет чем порадовать как сторонников спокойного, так и любителей активного отдыха. Ялта наиболее развита по сравнению с другими городами Крыма. Географически Ялта расположена очень удачно — отсюда легко добраться до Симферополя и Севастополя или отправиться на восток полуострова. Есть не только марина для частных яхт и катеров, но и морской общественный транспорт («Кометы», прогулочные кораблики). Несомненный плюс — обилие вариантов жилья на любой вкус и кошелек — от бюджетного частного сектора до роскошных пятизвездочных отелей. Разнообразие развлечений и заведений общепита — каждый найдет себе что-то по душе и по вкусу», — поделился Дмитрий Поликарпов.

Ялта также оказалась в тройке лидеров (вместе с Сочи и Горно-Алтайском) в списке экологически чистых, самых зеленых территорий России на 2021 год. Эксперты Romir опросили россиян и выяснили, что экологическая обстановка важна для трети респондентов, когда они выбирают город и район проживания.

Ранее ФАН рассказывал, что наблюдатель на выборах из Франции сравнил Крым с Лазурным берегом. По мнению иностранца, общие виды и развитый турсервис делают оба курорта похожими.