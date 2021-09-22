Полиция задержала 58 человек после потасовки в Евпатории 

Симферополь, 22 сентября. В пресс-службе МВД по Республике Крым прокомментировали происшествие, случившееся накануне поздно вечером на одной из АЗС в Евпатории.

Сообщается, что в ОМВД России по Евпатории поступило обращение о том, что несколько десятков мужчин шумят на автозаправке. Правоохранители приехали по адресу и установили, что между собравшимися происходит конфликт.

«Отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них было обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым.

Все задержанные на данный момент доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Правоохранителями проводится проверка.

Ранее ФАН опубликовал видео, снятое очевидцами во время потасовки на автозаправке в Евпатории.