Десятки людей устроили ночную перестрелку на заправке в Евпатории

Евпатория, 22 сентября. Прошедшей ночью на автозаправке TES на улице Чапаева в Евпатории, по предварительным данным, произошла перестрелка, серьезно напугавшая жителей соседних домов. Судя по видео, распространенному в Сети, в перестрелке участвовали не менее 30 человек. Видеозапись разместили в группе «Евпатория ЧП» в Instagram.

На место происшествия вскоре приехали полицейские. Район оцепили, участников задержали. На видео вдалеке слышны требования правоохранителей убрать руки за спину и бросить оружие на землю. Всех участвовавших в потасовке уложили на землю.

Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что у них возникло ощущение, будто на заправке неизвестные решили устроить криминальную разборку в традициях 90-х годов. Кто-то выдвигал версию, что снималось кино, кто-то предполагал, что это так некоторые жители города решили выяснить недавно произошедший конфликт.

У стрелявших изъяли травматическое оружие. По предварительный данным, пострадавших нет. Правоохранители выясняют все обстоятельства ночных разборок. Вскоре будет дан официальный комментарий.

Ранее ФАН сообщал, что количество пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете увеличилось до 43 человек. Ранее сообщалось о 24 раненых.