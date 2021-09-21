Капитан I ранга Горбачев рассказал, как увеличилась мощь Черноморского флота после 2014-го

Капитан I ранга в запасе, служивший на Черноморском флоте, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев рассказал ФАН, как после 2014 года увеличилась военная мощь и как ранее этому препятствовала Украина. Эксперт объяснил, какие нужны корабли флоту.

На керченском судостроительном заводе «Залив» 21 сентября был спущен на воду новый малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт». Летом 2020 года на заводе был спущен его корабль-близнец под называнием «Циклон» — он уже проходит комплекс испытаний в Новороссийске. А на «Заливе» еще строится «Амур» — идет монтаж оборудования. Все эти корабли войдут в состав ЧФ.

«Боевая мощь Черноморского флота однозначно возросла. И об этом можно говорить применительно не только к надводным и подводным силам, но и к морской авиации, а также береговой составляющей: морской пехоте, береговых войсках, системах ПВО, которые пришли на вооружение. Флот пополнился значительным количеством и кораблей, и катеров. И вспомогательными судами, в том числе кораблями дальней зоны — пришли три фрегата проекта 1135.6: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». И шесть подводных лодок. Это существенно дополнило те силы, которые были», — подчеркнул Горбачев.

Федеральное агентство новостей / ПолитЭксперт / Евгений Зайцев / Пресс-служба Минобороны РФ

Он напомнил, что Украина в свое время не выполняла достигнутые ранее соглашения в отношении развития Черноморского флота, то есть Киев не разрешал ни модернизировать корабли, ни приводить сюда какие-то новые силы, поэтому производился лишь ремонт кораблей.

«В любом случае это привело бы в конечном счете не только к стагнации флота, но и к минимизации корабельных сил, потому что корабли, как и любая техника, в итоге и морально, и физически устаревают. Украина не позволяла нам ни модернизировать силы, ни каким-то образом их менять при списании старых кораблей и приводом новых. Сейчас ситуация изменилась. Можно ответственно заявить, что Черноморский флот способен доминировать в акватории Черного моря. Кроме того, наши силы вернулись в Средиземное море, конкретно в его восточную часть. Это серьезный шаг увеличения нашего потенциала с созданием военно-морской базы в Тартусе на основе имевшегося пункта материально-технического обеспечения», — отметил эксперт.

Prt Scr youtube.com / СТВ Севастополь

По его словам, серьезно развиваются силы так называемого москитного флота. К нему относятся, кстати, и катерные составляющие — ракетные катера, малые ракетные корабли, но это все-таки корабли ближней морской зоны.

«Черноморский флот остро нуждается в кораблях дальней морской зоны. Сейчас в составе флота эти силы представлены кораблями 60-х, 70-х, 80-х годов постройки, за исключением фрегатов так называемой адмиральской серии, о которых я говорил. Так как флот действует в Средиземном море и даже выходит в Атлантику и Индийский океан, нам необходимы такие корабли. Их, безусловно, Россия планирует строить, но хотелось бы, чтобы их число росло, а сроки спуска на воду сокращались. Это относится к кораблям класса фрегат. Также хотелось бы, чтобы были корабли и крупнее — эсминцы или даже крейсеры. Без этого наш флот, к сожалению, не сможет конкурировать или действовать на равных с нашими оппонентами. Например, американский эсминец типа «Арли Берк» является носителем порядка 90 ракет. Наши же фрегаты на своем борту несут значительно меньшее количество ракет, в том числе и ударного характера. Безусловно, делается очень многое, но нужно, чтобы масштабы еще возрастали», — сказал собеседник издания.

mil.ru/ / Министерство обороны РФ

Радует то, что те же «Каракурты» войдут в состав Черноморского флота — это мощные корабли, с точки зрения ударной силы, но все-таки они ограничены по районам мореплавания, продолжил директор Института стран СНГ в Севастополе.

«Действовать им в Средиземном море, особенно в осенне-зимний период, сложно. Кроме того, они будут в определенной мере требовать обеспечение, которое не назовешь проблемным, но оно требует некоторых усилий. Конкретно в Средиземном море, безусловно, должны действовать корабли большего водоизмещения, а не малые ракетные катера «Каракурты». Как раз для Черного моря наличие этих кораблей — это оптимальный вариант, составляющий ударную часть Черноморского флота. В Средиземном море они вполне тоже могут действовать, но тем не менее район их плавания — бассейн Черного моря», — констатировал Сергей Горбачев.

«Каракурты» имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развить скорость свыше 30 узлов. На их борту находится очень мощное вооружение: комплексы ударного и противовоздушного оружия, в основе которых находится установка УКСК 3С14, предназначенная для хранения, транспортировки и запуска ракет семейства «Оникс» и «Калибр». Корабли проекта 22800 имеют хорошо сбалансированную систему ПВО и очень мощный комплекс радиотехнического оборудования, в том числе РЭБ новейших поколений.

Корабли способны выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль, их автономность составляет 15 суток. При этом использованные при строительстве корпуса и надстроек технологии пониженной отражающей способности делают МРК малозаметными для радаров противника.

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