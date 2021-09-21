Российский силач возрождает спортивный дух граждан, открывая народные фитнес-парки

В некоторых городах России стали появляться первые в стране «Народные фитнес-парки». Что это за инициатива и можно ли такой парк открыть в Крыму, корреспонденту ФАН рассказал инициатор проекта — саратовский силач Вячеслав Максюта.

Именно родной город спортсмена стал первым, где появилась оборудованная профессиональными тренажерами площадка. Ее особенность в том, что открывали ее на пожертвования людей и на помощь компаний-партнеров. Интересно то, что эти фитнес-парки разительно отличаются от тех спортивных площадок, которые россияне привыкли видеть в своих дворах.

«Когда началась пандемия, возможности заниматься ни у кого не было. Мы решили помогать людям, развозили продукты. И практически каждая мама спрашивала, можем ли взять ее ребенка к себе в секцию. Они в то время не могли ходить в фитнес-клубы. И мы подумали: ведь есть много людей, которые хотят заниматься, но у них нет возможности. Тогда и задумались о создании фитнес-парка, в котором могли бы заниматься абсолютно все, причем бесплатно», ― рассказал Максюта.

из личного архива / Вячеслав Максюта

Спортсмен с друзьями, поддержавшими инициативу, договорился с местной администрацией о выделении земли для установки площадки. Потом нашел людей, кто может финансово поддержать идею. Уже летом этого года в Саратове появилась первая площадка. Уже открыты три фитнес-парка в Саратове, четвертый находится на стадии запуска в области, еще по одной площадке есть в Энгельсе и Суздали.

«Люди занимаются, они очень благодарны. В день на одной площадке количество занимающихся иногда больше, чем в фитнес-клубах. Так, в выходной день у нас на одной из площадок занимается более 1000 человек — это мы смотрели по видеокамере», ― рассказал спортсмен.

Отличие площадок, которые устанавливают в рамках проектах, — в оборудовании. Площадки, которые стоят во дворах городов, чаще всего не могут выполнять тот же функционал, что и специальные тренажеры в залах. Человек, занимающийся фитнесом серьезно, понимает, что заниматься на общих площадках можно, но не целенаправленно на каждую группу мышц.

«На площадках устанавливаются профессиональные тренажеры. Некоторые из них укомплектованы сдвижными креслами для людей на инвалидных колясках. Тренажеры ставят под навесы, чтобы защитить от погодных факторов. Сами площадки работают круглосуточно и бесплатно. У наших тренажеров есть QR-код, по которому можно посмотреть инструкцию, как выполнять упражнение на этом тренажере. Это у нас виртуальный тренер. Кроме того — сами тренажеры антивандальные. Любому городу такие площадки нужны. Есть же указ президента, по которому к 2030 году 70% должны заниматься физической культурой и спортом. Сегодня этот показатель составляет порядка 35%», — делится Максюта.

После открытия площадка передается на баланс муниципалитета. Далее за ее содержание в работоспособном состоянии уже отвечают как сами занимающиеся, аккуратно используя, так и город.

ФАН узнал, что нужно сделать крымчанам, чтобы такая площадка могла появиться и на полуострове.

«Для меня самое важное — чтобы люди понимали, что им самим это нужно. И тогда уже я с инициативой обращаюсь в муниципалитет, чтобы на земле можно было установить площадку. Далее мы получаем документ о том, что мы договорись о сотрудничестве и передаче земли. Потом ищем спонсоров со стороны банков и коммерческих организаций. Чаще всего никто не отказывает, поддерживает идею — со спонсорами проблем не бывает.

Как говорит Максюта, к ним недавно обратились с инициативой Красноярск и Ульяновск: министры спорта предложили поднять эту инициативу и координировать проект.

ФАН в свою очередь обратился за комментарием к министру спорта Крыма Ольге Торубаровой по поводу такой инициативы. Судя по опросу крымчан, запрос на подобные площадки есть, а, учитывая мягкий климат региона, подобные площадки могут быть востребованы практически круглый год.