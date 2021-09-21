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Появилось видео, как голый мужчина убегал от полицейских по улицам Севастополя
Происшествия
Появилось видео, как голый мужчина убегал от полицейских по улицам Севастополя
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В ночь на вторник, 21 сентября, мужчину, бегающего без одежды, заметили на одной из улиц в Севастополе. Очевидцы рассказывают, что обнаженный горожанин убегал от полицейских и местных жителей, пытавшихся его поймать.

Как оказалось, в 01:25 после звонка местных жителей и жалобы на шум в одной из квартир на улице Колобова, приехали сотрудники патрульно-постовой службы.

«Обнаружили полностью обнаженного мужчину, который вел себя неадекватно и бегал по дворам ул. Колобова, имел внешние признаки опьянения, на законные требования сотрудников полиции не реагировал и оказывал сопротивление», ― рассказали ФАН в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Видео ночных «приключений» разместил Telegram-канал Чп/Севастополь.

Правоохранители поймали загадочного гражданина, и удерживали его до приезда бригады скорой медицинской помощи. Позже оголенного «марафонца» отправили в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу.

Ранее ФАН сообщал, что обнаженный мужчина устроил дебош в одном из магазинов в Петербурге. Он попытался поджечь дезодорант с помощью зажигалки в магазине косметики.

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