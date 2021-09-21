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Очевидица пожара в Евпатории рассказала о спасении людей из горящей квартиры
Происшествия
Очевидица пожара в Евпатории рассказала о спасении людей из горящей квартиры
Pr Scr youtube.com  /  Таня Вова

Евпатория, 21 сентября. Днем 20 сентября около 12:00 по местному времени в Евпатории произошел пожар в одной из квартир на пятом этаже жилого дома. Возгорание случилось в одном из помещений и перекинулось на другие комнаты и квартиры.

Спасателям, прибывшим на место буквально через шесть минут, пришлось эвакуировать всех жильцов последнего этажа пятиэтажного здания. Во время пожара спасли несколько человек. К сожалению, спасенная пенсионерка вскоре скончалась. Четыре человека пострадали, их госпитализировали в Евпаторийскую городскую больницу с признаками отравления продуктами горения. Остальных эвакуированных временно переселили в муниципальную здравницу им. Гагарина.

«Я подошла к окну, смотрю, в соседнем доме с пятого этажа дым валит, люди кричат. Подъехали пожарные машины, начали людей спасать. Я не знаю причин пожара, но могу сказать, что наши дома очень старые, это же общежития, проводка оставляет желать лучшего. Любая неисправность в проводке или неполадки с газоснабжением могут привести к таким последствиям. Мы стараемся за всем следить, но невозможно проконтролировать все», — рассказала ФАН жительница соседнего дома Елена.

Известно, что возгорание произошло на площади 18 кв. м. Сейчас эксперты занимаются выяснением того, кто несет ответственность за пожарную безопасность в многоквартирном доме. Следственный комитет уже начал проверку после пожара, на котором скончалась 67-летняя пенсионерка. Кроме того, выяснением причин пожара займется и прокуратура.

Ранее ФАН сообщал, что беременную женщину и ребенка достали из рухнувшего в пропасть автомобиля в Крыму. Авария произошла на автодороге Гончарное — Ялта.

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пожар крым евпатория
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