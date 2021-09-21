Политолог Батурин объяснил результаты думских выборов, которые показал Крым

В разговоре с корреспондентом ФАН политолог Денис Батурин оценил прозрачность трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной думы федерального собрания РФ Vlll созыва в Республике Крым, а также прокомментировал их результаты, в том числе по одномандатным округам.

Отметим, что по федеральному списку внушительную победу одержала партия «Единая Россия» с 63,33% голосов, следом идет КПРФ с 9,15%, ЛДПР — 7,75%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,93%, замыкает пятерку лидеров партия «Новые люди» с 3,96%. Явка на выборы в Республике Крым составила 49,75%, то есть проголосовало почти 747 тысяч человек.

По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России»: Константин Бахарев набрал 63,6% голосов (Керченский округ), Леонид Бабашов — 58,17% (Евпаторийский), Алексей Черняк — 49,37% (Симферопольский).

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам Дениса Батурина, думские выборы прошли прозрачно по всей стране, Крым здесь нисколько не исключение. Он отметил, что на полуострове за ходом голосования следили также иностранные наблюдатели, что для республики — важный фактор, поскольку Крым находится под санкциями и иностранным гостям прибыть сюда проблематично. Однако эти сложности возникают не в самой республике, а в тех странах, гражданами которых являются наблюдатели, — в Крыму всегда ждут любых официально зарегистрированных общественных деятелей для контроля за проведением выборов.

«В центрах общественного наблюдения была предоставлена возможность любому желающему прийти и посмотреть по видеокамерам, как происходило голосование по участкам. Также были наблюдатели от партий, то есть за ходом голосования следило столько людей, что говорить о непрозрачности выборов здесь нет никакого смысла», — сказал политолог.

пресс-служба Совета министров РК /

Кроме того, эксперт заявил, что явку избирателей практически в 50% нельзя назвать ни плохой, ни хорошей — она такая, какая есть. Здесь можно обсуждать то, какие факторы на эту явку повлияли.

«Они были вполне очевидны и естественны, касались не только Крыма, но и всей страны. Мы пережили пандемийный год, где система власти, и общества, и социальной системы подстроились под то, что происходит в государстве, и как быть в условиях пандемии. Это все повлияло на граждан и их общественную активность. Также это повлияло на власть с точки зрения ответственности за здоровье граждан и организации максимально безопасных социальных процессов, в рамках которых граждане должны взаимодействовать. Кроме того, за последние годы властью было принято много сложных решений, например, пенсионная реформа, что, безусловно, тоже влияло на активность граждан», — считает Батурин.

twitter.com / @BaturinD

Вместе с тем собеседник издания отметил, что были созданы все условия для того, чтобы максимальное количество граждан имели возможность принять участие в выборах и отдать свой голос в течение трех дней, в том числе можно было проголосовать дистанционно и на дому.

«И в этой ситуации явку можно считать достаточно высокой, оптимальной. Учитывая все эти факторы, крымские эксперты прогнозировали примерно такую явку еще до выборов — около 50%. Кроме того, ситуация еще связана с тем, что речь идет не о президентских выборах, референдуме или других выборах, а выборах в Государственную думу. То есть мобилизационная активность граждан на думские выборы в любом случае будет меньше, нежели, допустим, на выборах президента Российской Федерации. Безусловно, если большинство избирателей поддерживает партию «Единая Россия», значит, есть доверие к правительству, есть понимание эффективности тех действий, что предпринимаются членами партии в целом по стране и в Крыму в частности», — добавил политолог.

Пресс-служба ЕР /

По словам эксперта, говоря о выборах на одномандатных округах, необходимо обращать внимание не только на партии, но и на личности, которые принимали участие в выборах.

«Если говорить о Крыме, то мы видим, что один из кандидатов является действующим депутатом Госдумы — он переизбирается. Другие же кандидаты оказались яркими персонами, более работоспособными и активными, нежели те, кто представлял другие партии. Вот из этих разноплановых вещей и складывает победа и поддержка избирателей», — сказал он.

Избранные кандидаты, говорит эксперт, работали крайне активно, прошли весь округ, и количество рукопожатий с этими кандидатами в разы больше, чем у кандидатов от иных партий в Крыму. Все это и стало слагаемыми победы на выборах, констатировал Денис Батурин.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уверенном лидерстве ЕР в регионе. Известно, что предварительная явка в Севастополе составила около 45%.