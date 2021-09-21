Политолог Батурин объяснил результаты думских выборов, которые показал Крым

В разговоре с корреспондентом ФАН политолог Денис Батурин оценил прозрачность трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной думы федерального собрания РФ Vlll созыва в Республике Крым, а также прокомментировал их результаты, в том числе по одномандатным округам.
Отметим, что по федеральному списку внушительную победу одержала партия «Единая Россия» с 63,33% голосов, следом идет КПРФ с 9,15%, ЛДПР — 7,75%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,93%, замыкает пятерку лидеров партия «Новые люди» с 3,96%. Явка на выборы в Республике Крым составила 49,75%, то есть проголосовало почти 747 тысяч человек.
По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России»: Константин Бахарев набрал 63,6% голосов (Керченский округ), Леонид Бабашов — 58,17% (Евпаторийский), Алексей Черняк — 49,37% (Симферопольский).
По словам Дениса Батурина, думские выборы прошли прозрачно по всей стране, Крым здесь нисколько не исключение. Он отметил, что на полуострове за ходом голосования следили также иностранные наблюдатели, что для республики — важный фактор, поскольку Крым находится под санкциями и иностранным гостям прибыть сюда проблематично. Однако эти сложности возникают не в самой республике, а в тех странах, гражданами которых являются наблюдатели, — в Крыму всегда ждут любых официально зарегистрированных общественных деятелей для контроля за проведением выборов.
«В центрах общественного наблюдения была предоставлена возможность любому желающему прийти и посмотреть по видеокамерам, как происходило голосование по участкам. Также были наблюдатели от партий, то есть за ходом голосования следило столько людей, что говорить о непрозрачности выборов здесь нет никакого смысла», — сказал политолог.
Кроме того, эксперт заявил, что явку избирателей практически в 50% нельзя назвать ни плохой, ни хорошей — она такая, какая есть. Здесь можно обсуждать то, какие факторы на эту явку повлияли.
«Они были вполне очевидны и естественны, касались не только Крыма, но и всей страны. Мы пережили пандемийный год, где система власти, и общества, и социальной системы подстроились под то, что происходит в государстве, и как быть в условиях пандемии. Это все повлияло на граждан и их общественную активность.
Также это повлияло на власть с точки зрения ответственности за здоровье граждан и организации максимально безопасных социальных процессов, в рамках которых граждане должны взаимодействовать. Кроме того, за последние годы властью было принято много сложных решений, например, пенсионная реформа, что, безусловно, тоже влияло на активность граждан», — считает Батурин.
Вместе с тем собеседник издания отметил, что были созданы все условия для того, чтобы максимальное количество граждан имели возможность принять участие в выборах и отдать свой голос в течение трех дней, в том числе можно было проголосовать дистанционно и на дому.
«И в этой ситуации явку можно считать достаточно высокой, оптимальной. Учитывая все эти факторы, крымские эксперты прогнозировали примерно такую явку еще до выборов — около 50%. Кроме того, ситуация еще связана с тем, что речь идет не о президентских выборах, референдуме или других выборах, а выборах в Государственную думу. То есть мобилизационная активность граждан на думские выборы в любом случае будет меньше, нежели, допустим, на выборах президента Российской Федерации.
Безусловно, если большинство избирателей поддерживает партию «Единая Россия», значит, есть доверие к правительству, есть понимание эффективности тех действий, что предпринимаются членами партии в целом по стране и в Крыму в частности», — добавил политолог.
По словам эксперта, говоря о выборах на одномандатных округах, необходимо обращать внимание не только на партии, но и на личности, которые принимали участие в выборах.
«Если говорить о Крыме, то мы видим, что один из кандидатов является действующим депутатом Госдумы — он переизбирается. Другие же кандидаты оказались яркими персонами, более работоспособными и активными, нежели те, кто представлял другие партии. Вот из этих разноплановых вещей и складывает победа и поддержка избирателей», — сказал он.
Избранные кандидаты, говорит эксперт, работали крайне активно, прошли весь округ, и количество рукопожатий с этими кандидатами в разы больше, чем у кандидатов от иных партий в Крыму. Все это и стало слагаемыми победы на выборах, констатировал Денис Батурин.
Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уверенном лидерстве ЕР в регионе. Известно, что предварительная явка в Севастополе составила около 45%.