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Иностранные наблюдатели рассказали, оказывали ли Украина и Евросоюз на них давление
Общество
Иностранные наблюдатели рассказали, оказывали ли Украина и Евросоюз на них давление
пресс-служба Совета министров РК  / 

Иностранные наблюдатели из нескольких стран рассказали о впечатлениях по окончании трехдневных выборов в Госдуму на полуострове. За эти дни они успели побывать в Севастополе, Ялте, Симферополе.

Политик и международный общественный наблюдатель из Франции Жером Мари Жозеф Ламбер отметил, что он не впервые участвует в выборах в таком статусе. Ранее он был наблюдателем на президентских выборах в России, а также следил за избирательным процессом и в других странах. Он отметил, что нынешнее голосование было полностью прозрачным и эффективным, какие-либо препятствия для свободного волеизъявления граждан отсутствовали, все проходило в соответствии с нормами.

«Многие на Западе, в англо-саксонском мире, высказывались, что голоса будут подтасованы и результаты будут заранее предрешены. Те, кто делал такие заявления, не приехали и не ознакомились с голосованием на месте», — отметил он.

Ламбер также опроверг распространяемую в некоторых западных СМИ информацию, что Россия якобы отказалась от системы всеобщего видеонаблюдения, к которой могут свободно подключаться наблюдатели.

«Как в этом убедились мы, данная система видеонаблюдения работает и функционирует. Это показывает, что уровень дезинформации на Западе в отношении России сохраняется достаточно высоким, что не может не вызывать удивление и беспокойство», — сказал Жером Ламбер.

Он говорит, что на Западе до сих пор наблюдаются попытки манипулирования общественным мнением, что является недопустимым.

Иностранные наблюдатели рассказали, оказывали ли Украина и Евросоюз на них давление
Невские Новости  / 

Вместе с этим наблюдатели отметили, что не чувствуют никакого давления от Украины и Евросоюза из-за визита на полуостров.

«Мы свободно сюда приезжаем, свободно наблюдаем за избирательным процессом. Давления и санкций в принципе нет. Есть лишь слова, и все», — отметил Ламбер.

В свою очередь председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук во время итоговой пресс-конференции пригласил международных наблюдателей на следующие выборы.

«Мы приглашаем вас еще раз на выборную кампанию к нам в Крым, чтобы вы еще раз убедились в положительной динамике развития наших процессов», — подчеркнул Форманчук.

Отметим, что всего за ходом голосования в эти дни следили 1297 наблюдателей как в помещении избирательных участков, так и вне помещения для голосования. Как ранее сообщал ФАН, по итогам проверки 100% протоколов, партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму. Она получила 63,33% голосов. Явка среди крымчан составила 49,75%.

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выборы украина крым
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