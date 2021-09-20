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Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Крым с Лазурным берегом
Общество
Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Крым с Лазурным берегом
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Крымские пейзажи напомнили наблюдателю на выборах из Франции Лазурный берег. Об этом француз Мишель Вуазен рассказал на пресс-конференции с иностранными наблюдателями из нескольких государств по итогам проведения выборов в Госдуму РФ.

По словам иностранца, он уже в четвертый раз посещает Крым и по-прежнему восхищается местными достопримечательностями.

«Надо отметить хорошую организацию и очень серьезный туристический потенциал полуострова, который мне напоминает Лазурный берег», ― подчеркнул Мишель Вуазен.

Кстати, Мишель Вуазен не первый француз, который увидел сходство крымских красот с теми, которыми славится его страна. В 2015 году после посещения Крыма глава делегации французских парламентариев Тьерри Мариани тоже сравнил полуостров с югом Франции, где находится Лазурный берег. Он заметил, что ни он, ни его коллеги не заметили в Крыму военных, «которые торчали бы из-за каждого угла». Тогда Мариани рассказал, что в Крыму все прекрасно и нет никаких проблем.

Позже, посетив Крым в 2019 году, он подтвердил свои слова.

«Остается только снять санкции, и Крым превратится в настоящий Лазурный берег», — говорил он в ходе очередного визита в Крым.

Судя по многочисленным комментариям иностранцев, посещающих Крым, на Западе явно стараются скрыть реальную обстановку в Крыму, чтобы не признаваться в надуманности всех санкций.

Ранее уполномоченный по правам человека в республике Лариса Опанасюк отметила, что присутствие на парламентских выборах в Крыму граждан ЕС в качестве наблюдателей требовало от них большой смелости, ведь Европарламент призвал ввести санкции против граждан ЕС, приехавших на полуостров.

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франция крым лазурный берег
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